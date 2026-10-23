Пєсков анонсував тристоронні переговори щодо України в Абу-Дабі: що обговорюватимуть у листопаді

Переговори в Абу-Дабі, заплановані на першу половину листопада, відбудуться у тристоронньому форматі, заявив Дмитро Пєсков. Водночас у Кремлі не виключають, що згодом до обговорення європейської безпеки можуть долучитися й інші учасники.

Переговори щодо завершення війни в Україні, які мають відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада, пройдуть за участю трьох сторін. Водночас приєднання європейців до обговорення безпекових питань у майбутньому не виключають. Про це в п'ятницю, 23 жовтня, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Журналісти запитали Пєскова, чи можуть переговори стати чотиристоронніми з огляду на плани обговорювати архітектуру європейської безпеки.

"Нічого виключати не можна апріорі, але ці переговори, про які ми ведемо мову в Абу-Дабі, які заплановані на першу половину листопада, вони будуть у тристоронньому форматі", – відповів він.

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Речник нагадав, що напередодні Путін окреслив предмет зустрічі. Пєсков назвав його однією з ключових складових мирного процесу, без якої комплексне рішення неможливе.

"Як, у якій композиції будуть подальші обговорення, сказати складно. Очевидно, що обговорювати архітектуру європейської безпеки без інших учасників буде неможливо, але початок цього обговорення буде саме в тристоронньому форматі", – підкреслив він.

Ставлення Кремля до можливої участі ЄС, який, за повідомленнями, допускає призначення власного спецпосланця, Пєсков пов'язав із позицією, яку займуть європейці.

Раніше повідомлялося, що Україна, США та Росія готуються відновити переговори, проте чи наблизить це завершення війни, поки невідомо. Трамп прагне дипломатичного успіху, а Кремль і далі тримається своїх вимог. Фокус розібрався, чим новий раунд може обернутися для Києва і чому роль американського посередника викликає сумніви.

Також російські медіа звернули увагу на суперечності в заявах Кремля про перемир'я – як під час нинішніх переговорів щодо України, так і в попередні роки. Останнім часом Москва чітко відкидає таку ідею: Путін відмовився від перемир'я, хоча раніше цілком допускав паузу.