РФ відмовилась від перемир'я: які суперечності у Кремлі розкрили переговори Віткоффа та Путіна

У росЗМІ помітили суперечності у заявах Кремля щодо перемир'я, які пролунали під час переговорів щодо України та у попередні роки. В останніх заявах Москви була чітка відмова від перемир'я. Путін відкинув таку ідею, хоч раніше цілком допускав можливість паузи. Які нові особливості поведінки Кремля помітили медіа?

Суперечливе ставлення Кремля до миру та перемир'я помітило росЗМІ "Можем обьяснить". Медіа опублікувало оцінку ситуації на переговорах щодо України з точки зору політолога Абаса Галямова, який був близьким до Путіна та працював його речником. Галямов зібрав вислови російських топпосадовців, які останніми днями прямо говорили про відмову від ідеї будь-якого перемир'я й про те, що війна зупиниться лише після остаточних домовленостей. Тим часом раніше російський диктатор цілком допускав, що шлях до миру може бути багатоетапним та включати припинення вогню: щодо України така стратегія категорично відкидається.

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Політолог звернув увагу на тези речника Путіна Пєскова та глави МЗС Сергія Лаврова. Напередодні зустрічі у Санкт-Петербурзі, 20 жовтня, Лавров заявив, що "ніяких політичних поступок не буде". Зранку 21 жовтня, за кілька годин до прильоту Віткоффа, Пєсков сказав, що РФ відмовляється від перемир'я, а натомість вимагає "мир". Зі слів речника Путіна, позиція Кремля щодо війни в Україні не змінилась.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Дві поспіль заяви від топпосадовців й також попередні аналогічні тези Путіна говорять про те, що у жовтні 2026 року Москва відкинула ідею перемир'я, з якою приїхав Віткофф, написав Галямов. При цьому він нагадав, як ще у 2014 році російський диктатор допускав зупинку вогню як один з кроків до миру. Наприклад, у жовтні 2014 році очільник Кремля сказав, що "головне зупинити війну негайно", перестати стріляти на Донбасі й тоді "перейти до врегулювання". Крім того, ішлося про зупинку боїв, наступів, відведення військ, обмін полоненими та гуманітарні коридори. Тим часом сьогодні Путін не хоче перемир'я, боїться, що Україна стане сильніша під час паузи, та відмовляється говорити навіть про гарантії безпеки, які цього б не допустили.

"Путін прямо пропонував не пов'язувати припинення війни з остаточним вирішенням усіх розбіжностей. Понад те, він вважав припинення бойових дій необхідною умовою зближення позицій. Сьогодні Кремль наполягає на протилежному, не пояснюючи, чому колишня дипломатична логіка втратила чинність.", — написав політолог.

Переговори щодо України — про що говорив Віткофф 20-21 жовтня

Зазначимо, Фокус писав про переговори щодо України, які 20-21 жовтня провів спецпредставник США Стів Віткофф. 20 жовтня він зустрівся з Зеленським та європейцями: Україна заявила, що готова зупинити удари по НПЗ РФ, якщо росіяни не битимуть по енергетиці. 21 жовтня Віткофф відвідав Москву та три години говорив з Путіним. У Кремлі заявили, що єдина домовленість — про відновлення тристоронніх переговорів між делегаціями, які відбудуться у 10-их числах листопада в Абу-Дабі.

Нагадуємо, джерела медіа "РБК-України" розповіли, як США та РФ ведуть переговори з Україною та як поводиться Білий дім.