Переговори в Абу-Дабі та саміт у Китаї: у Кремлі заявили про наближення кінця війни

Росія готова відновити тристоронні переговори з США та Україною, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. Ідеться не про зустріч на найвищому рівні, а про розмову експертів, які зустрінуться в Абу-Дабі. Які будуть наступні кроки РФ після розмови у Санкт-Петербурзі та чи наблизився кінець війни РФ проти України?

Заява представника Кремля з'явилась 21 жовтня близько 16:40, через годину після завершення розмови Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Запис коментарів для росЗМІ опублікував пропагандист Павло Зарубін у Telegram-каналі. Зі слів Ушкалова під час переговорів щодо України зачепили питання європейських пропозицій щодо миру та питання дизелю, який США очікують отримати від РФ. Крім того, посадовець повідомив про саміт у Китаї, на якому мають зустрітись Путін та Сі Цзіньпін: сподіваються, там буде й Дональд Трамп, і на цю тему також ведуть переговори.

Помічник Путіна повідомив, що зустріч у Санкт-Петербурзі це вже дев'ятий контакт між переговорниками США та РФ. Далі він заявив, що попередній раунд "мирних переговорів" зірвала начебто Україна, бо атакувала росіян під час виборів у Держдуму 18-20 вересня. Путін та Віткофф, серед іншого, говорили про "будівництво системи безпеки для РФ та України після завершення війни" і основні пропозиції незабаром отримає Трамп. Російські медіа поцікавились в Ушакова, чи є сподівання на завершення війни РФ проти України. У відповідь представник Путіна сказав, що війна може закінчитись.

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"Я не знаю, наскільки ми наближаємося [до завершення війни], але, здається, війна наближається до кінця", — навели слова Ушакова росЗМІ.

Ушаков також відреагував на пропозиції Європи щодо миру, які РФ отримала після зустрічі в Осло 20 жовтня. На думку посадовця, Кремль не оцінює ці пропозиції як повністю "неадекватні", але відзначив "більш серйозний підхід до розв'язання питання". Ще одна тем стосувалась угоди по дизелю між США та РФ: посадовець запевни, що домовленості "відповідають російським інтересам, диверсифікують попит та пропозицію на світовому ринку".

Переговори щодо України — зустрічі Віткоффа 20-21 жовтня

Зазначимо, спецпредставник США Стів Віткофф 20 жовтня в Осло зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та очільниками Фінляндії та Норвегії, які представляли позицію Євросоюзу. За підсумками зустрічі Зеленський заявив, що говорили про надання гарантій безпеки Україні, які схожі на статтю 5 Договору НАТО. 21 жовтня Віткофф зустрівся з російським диктатором Путіним у Санкт-Петербурзі. Розмова тривала три години, а перед початком Віткофф назвав Росію "дуже гуманною" країною та подякував за повернення в США американського громадянина.

Нагадуємо, анонімний посадовець розповів медіа, який характер мають переговори США та України й чи тиснуть на українців щодо здачі Донбасу.