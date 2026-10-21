"Є передумови для припинення вогню в Україні": про що говорили Путін і Віткофф під час зустрічі

У Москві розпочалася зустріч спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Однією з ключових тем бесіди, як очікується, стане питання врегулювання війни між Україною та Росією, повідомляє ТАСС.

За словами Віткоффа, є передумови для того, щоб досягти припинення вогню у конфлікті в Україні:

"Я хотів би сказати, що сьогодні у нас на порядку денному кілька питань для обговорення. Я проінформую вас про результати переговорів, які відбулися в Осло. Я вважаю, що переговори були продуктивними. Можу сказати, що є певний прогрес. Я проінформую вас про них".

Американець висловив сподівання, що Путін розгляне можливість відновлення тристоронніх переговорів у форматі РФ — США — Україна, де можна було б обговорити технічні питання. Він привіз до Кремля документи, в яких викладено "підходи до проблеми українського врегулювання".

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Спецпредставник Трампа подякував російському диктатору за "дизельну угоду" та за звільнення 73-річного громадянина США Стівена Габбарда на особисте прохання Трампа. Той отримав у РФ 6 років і 10 місяців ув’язнення за звинуваченням у найманстві.

Американець мешкав у Ізюмі Харківської області, де викладав англійську мову, і був викрадений російськими окупантами у 2022 році. За інформацією ЗМІ, його утримували в Мордовії та катували. У квітні 2025 року Держдепартамент США закликав Росію звільнити Габбарда.

Під час зустрічі Путіна та Віткоффа Габбард, як стверджується, вже перебував в аеропорту "Пулково".

Стівен Хаббард чотири роки перебував у російському полоні Фото: РБК-Україна

У свою чергу Путін більше цікавиться перспективами економічного співробітництва зі США, на що Віткофф відповів, що перспективи розвитку таких відносин з’являться після завершення війни в Україні.

Окрім поставок дизельного палива, російський президент висловив готовність постачати на американський ринок і добрива. Наразі США почали купувати їх у Білорусі.

Глава країни-агресора також зазначив, що йому цікаві оцінки ситуації навколо Ірану і що Росія "готова допомогти у врегулюванні конфлікту". За його словами, РФ добре знайома з іранською ядерною проблемою.

Крім того, він попросив Віткоффа передати щирі слова подяки за "зусилля щодо України" не лише Дональду Трампу, який, як стверджує Путін, приділяє особливу увагу українській темі "насамперед з гуманітарних міркувань", а й його дружині Меланії.

Після зустрічі з Путіним спеціальний посланник президента США знову повернеться до Норвегії. Прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков не зміг відповісти, чи відбудеться ще один раунд переговорів між ними.

Нагадаємо, що Трамп змушує Україну капітулювати до грудня 2026 року.

Також ми писали, що Путін, Трамп і Сі готують для України у Шеньчжені.