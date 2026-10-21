Віткофф їде до Путіна після переговорів із Зеленським: США готують нову пропозицію миру, — Axios

Спецпосланець Білого дому Стів Віткофф у середу, 21 жовтня, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі та представить оновлену пропозицію щодо завершення війни в Україні. До зустрічі віртуально долучиться зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на американського посадовця.

Перед поїздкою до Росії Віткофф провів переговори в Осло з президентом України Володимиром Зеленським, лідерами Норвегії та Фінляндії, а також представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, ЄС і НАТО.

За словами американського посадовця, переговори в Осло були присвячені розробці узгодженої пропозиції щодо рамкової угоди про завершення війни. Україна представила нові ідеї та пропозиції, які сторони детально обговорили. Представник США заявив про суттєвий прогрес і значне узгодження позицій на робочому рівні.

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Зеленський після переговорів заявив, що наступним кроком має стати тристороння зустріч за участю його самого, Путіна та Трампа. Однак Росія досі відкидала такий формат. У Вашингтоні сподіваються, що нова пропозиція допоможе перейти до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів.

За даними джерела Axios, під час віртуальної участі в переговорах Кушнер знову наполягав на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах. Після зустрічі Зеленський заявив про готовність зупинити такі атаки, якщо Москва зробить аналогічні кроки.

Домовленість про постачання російського дизелю

Переговори відбуваються на тлі рішення Трампа послабити частину енергетичних санкцій проти Росії та домовленості про збільшення постачання російського дизельного пального на ринки США та інших країн.

У п'ятницю Трамп повідомив, що після розмови з Путіним Росія погодилася негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада та 1 млн тонн — одразу після цього. За словами президента США, згодом обсяг постачання має досягти 3 млн тонн.

Міністерство фінансів США заявило, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видасть тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволить постачати російське дизельне пальне на світовий ринок.

Зеленський різко розкритикував це рішення. Він заявив, що послаблення санкцій без тривалої угоди про деескалацію є проявом слабкості, а дозвіл Росії продавати нафтопродукти сприятиме продовженню війни.

Український президент також повідомив, що Київ запропонував США взаємні кроки для зниження напруженості. За його словами, Україна готова не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру.

У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Трампом значну увагу приділили перспективам врегулювання війни в Україні та ситуації на світових енергетичних ринках. Путін підтвердив готовність Росії постачати нафту й нафтопродукти до США та на світові ринки.

За оцінкою двох дослідників Федерального резервного банку Далласа, українські удари влітку скоротили доступні потужності російської нафтопереробки щонайбільше на 60%. Водночас вплив цих атак змінюється залежно від місяця.

Експерт з енергетики та геополітики Атлантичної ради Джозеф Вебстер зазначив, що обіцяні обсяги російського експорту залишаються невизначеними, а їх може бути недостатньо для подолання глобального дефіциту дизельного пального.

Нагадаємо, Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизельне пальне на світових ринках, послабивши відповідні санкційні обмеження. Москва має негайно поставити на зовнішні ринки 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а надалі збільшити постачання до 1 млн тонн і зрештою довести його до 3 млн тонн. Трамп пояснив це рішення прагненням знизити ціни на пальне у США, назвавши їх зменшення для американців, зокрема фермерів, тваринників і далекобійників, своїм головним пріоритетом.

Також Фокус повідомляв, що Путін не запропонував США жодних поступок в обмін на угоду про дизель. Аналітики розцінили послаблення санкцій як односторонню поступку Москві, яка зможе відновити продаж пального за кордон і отримувати додаткові доходи. В ISW зазначили, що Росія обмежила експорт дизелю після українських ударів по нафтопереробних заводах, які ускладнили постачання пального, зокрема для російської армії.