Виткофф едет к Путину после переговоров с Зеленским: США готовят новое предложение мира, — Axios

Спецпосланник Белого дома Стив Виткофф в среду, 21 октября, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и представит обновленное предложение по прекращению войны в Украине. К встрече в виртуальном формате присоединится зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американского чиновника.

Перед поездкой в Россию Виткофф провёл переговоры в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами Норвегии и Финляндии, а также представителями Франции, Великобритании, Германии, Польши, ЕС и НАТО.

По словам американского чиновника, переговоры в Осло были посвящены разработке согласованного предложения по рамочному соглашению о прекращении войны. Украина представила новые идеи и предложения, которые стороны подробно обсудили. Представитель США заявил о существенном прогрессе и значительном сближении позиций на рабочем уровне.

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Зеленский после переговоров заявил, что следующим шагом должна стать трехсторонняя встреча с участием его самого, Путина и Трампа. Однако Россия до сих пор отвергала такой формат. В Вашингтоне надеются, что новое предложение поможет перейти к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам.

По данным источника Axios, во время виртуального участия в переговорах Кушнер вновь настаивал на требовании Трампа, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. После встречи Зеленский заявил о готовности прекратить такие атаки, если Москва предпримет аналогичные шаги.

Договоренность о поставках российского дизельного топлива

Переговоры проходят на фоне решения Трампа ослабить часть энергетических санкций против России и договоренности об увеличении поставок российского дизельного топлива на рынки США и других стран.

В пятницу Трамп сообщил, что после разговора с Путиным Россия согласилась немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября и 1 млн тонн — сразу после этого. По словам президента США, впоследствии объем поставок должен достичь 3 млн тонн.

Министерство финансов США заявило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) незамедлительно выдаст временную генеральную лицензию, которая позволит поставлять российское дизельное топливо на мировой рынок.

Зеленский резко раскритиковал это решение. Он заявил, что ослабление санкций без долгосрочного соглашения о деэскалации является проявлением слабости, а разрешение России продавать нефтепродукты будет способствовать продолжению войны.

Президент Украины также сообщил, что Киев предложил США взаимные меры по снижению напряженности. По его словам, Украина готова воздерживаться от нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия прекратит разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру.

В Кремле заявили, что в ходе беседы Путина с Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования войны в Украине и ситуации на мировых энергетических рынках. Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты в США и на мировые рынки.

По оценке двух исследователей Федерального резервного банка Далласа, украинские удары летом сократили доступные мощности российской нефтепереработки максимум на 60 %. При этом влияние этих атак варьируется в зависимости от месяца.

Эксперт по энергетике и геополитике Атлантического совета Джозеф Вебстер отметил, что обещанные объемы российского экспорта остаются неопределенными, а их может оказаться недостаточно для преодоления глобального дефицита дизельного топлива.

Напомним, Дональд Трамп разрешил России продавать дизельное топливо на мировых рынках, ослабив соответствующие санкционные ограничения. Москва должна немедленно поставить на внешние рынки 300 тысяч тонн топлива, в ноябре — еще 500 тысяч тонн, а в дальнейшем увеличить поставки до 1 млн тонн и в конечном итоге довести их до 3 млн тонн. Трамп объяснил это решение стремлением снизить цены на топливо в США, назвав их снижение для американцев, в частности фермеров, животноводов и дальнобойщиков, своим главным приоритетом.

Также Фокус сообщал, что Путин не предложил США никаких уступок в обмен на соглашение о дизельном топливе. Аналитики расценили ослабление санкций как одностороннюю уступку Москве, которая сможет возобновить продажу топлива за рубеж и получать дополнительные доходы. В ISW отметили, что Россия ограничила экспорт дизельного топлива после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, которые затруднили поставки топлива, в частности для российской армии.