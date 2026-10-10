"Позиция неизменна": Путин не предложил США никаких уступок в обмен на сделку о дизеле, — ISW

Президент США Дональд Трамп заключил сделку по дизелю с РФ и при этом пошёл на одностороннюю уступку российскому диктатору Путину, заявили аналитики. В Кремле заверили, что продолжат войну в Украине, поскольку не видят причин, почему бы их следовало ее заканчивать. При каких обстоятельствах проходили переговоры между США и РФ и какова позиция Москвы?

Сделку по дизелю между США и РФ заключили на фоне результативных ударов Украины по российским НПЗ, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны по состоянию на вечер 9 октября. Отмечается, что Россия поставляла на мировые рынки 9,5% дизельного топлива, но прекратила экспорт после ряда ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. По оценке аналитиков, Путин добился соглашения с Трампом, не пойдя ни на какие уступки и не предприняв никаких шагов для завершения войны или заключения перемирия.

Аналитики отреагировали на решение Трампа об отмене санкций против РФ, касавшихся запрета на покупку российских нефтепродуктов. Москва получила возможность продавать 0,3-3 млн тонн дизельного топлива на мировом рынке и будет получать деньги для продолжения войны в Украине.

Видео дня

"Решение США предоставить России разрешение на экспорт дизельного топлива является односторонней уступкой со стороны США в их переговорной позиции с Россией, тогда как Россия не предлагала США никаких уступок в переговорах о прекращении войны в Украине", — говорится в отчете ISW.

В отчете Института изучения войны напомнили, что из-за ударов Украины по НПЗ в РФ возник дефицит дизельного топлива, в связи с чем с 8 июля 2026 года был приостановлен экспорт. Также указано, что это произошло из-за ряда успешных атак на средней и большой дальности и что таким образом ВСУ препятствовали поставкам топлива на фронт российской армии.

Сделка по дизелю между США и РФ — какая позиция Путина

Около полуночи 9 октября советник Путина Юрий Ушаков рассказал подробности 90-минутного телефонного разговора с президентом Трампом, после которого стало известно о соглашении по дизельному топливу между США и РФ. Выяснилось, что в ходе беседы и переговоров глава Кремля четко заявил, что не планирует прекращать войну и будет добиваться "поставленных целей". Кроме того, Путин заявил, что не возобновит мирные переговоры, поскольку Украина якобы "срывала выборы в РФ". По итогам беседы Трамп, помимо заключения сделки по дизелю, получил поручение от российского диктатора передать украинцам "сигналы", озвученные Кремлем.

Сделка по дизелю между США и РФ — заявление Путина о продолжении войны 9 октября Фото: Скриншот

Сделка по дизелю между США и РФ — заявление Путина об отказе от переговоров 9 октября Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о заявлении Трампа относительно сделки по дизелю между США и РФ. Об этом соглашении стало известно вечером 9 октября. Американский президент сообщил, что РФ получила разрешение на продажу топлива на мировых рынках: начнёт с 300 тыс. тонн и в течение двух-трёх месяцев доведет объём до 3 млн тонн.

Между тем издание Axios сообщило, что решение Трампа по поводу дизеля из РФ приняли после того, как президент Украины Владимир Зеленский шесть раз отказался прекратить удары по российским НПЗ. В ходе переговоров между украинской и американской делегациями в Майами украинцам пригрозили отключить разведданные и напомнили, что именно в США они закупают снаряды и некоторую военную технику. При этом спецпредставители Трампа подчеркнули, что удары по НПЗ вредят не только Путину, но и Трампу. Зеленский отреагировал на сделку по дизелю между США и РФ: сказал, что это подарок Путину, но не уточнил, будет ли пауза в атаках.

Напоминаем, что в ночь на 10 октября на Ростовском НПЗ прозвучали взрывы: в сети появились кадры пожара на нефтеперерабатывающем предприятии.