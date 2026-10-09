До 3 млн тонн: Трамп дозволив РФ постачати дизельне пальне до США та на світові ринки (оновлення)

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволяє Росії постачати дизельне пальне на світовому ринку. При цьому з початку війни РФ проти України існувала заборона на продаж російських нафтопродуктів, а Москва після серії ударів України обмежила власний експорт.

Рішення про скасування частини санкції проти РФ з'явилось в акаунті Трампа у соцмережі Truth Social. Україна та ЄС поки не відреагували на заяву американського президента.

Згідно з планом Трампа, Путін повинен "негайно" надати на зовнішні ринки 300 тис. тонн дизелю, у листопаді — ще 500 тис. тонн, далі — 1 млн тонн і довести постачання до 3 млн тонн. Американський президент повідомив, що мав телефонну розмову з російським диктатором Путіним. За підсумками цієї розмови він оголосив про своє рішення скасувати частину санкцій США, накладені на РФ через вторгнення в Україну. Зі слів Трампа, який очікує довиборів у Конгрес у листопаді 2026 року та втрачає позиції серед республіканського електорату, такі його кроки дозволять зменшити ціну на пальне для американців.

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"Між нашим ПОВНИМ КОНТРОЛЕМ над Ормузькою протокою та цим чудовим оголошенням про російську енергетику ціни на дизельне паливо для американців і, справді, для світу впадуть У РЕКОРДНІЙ КІЛЬКОСТІ ТА ШВИДКО! Нижчі ціни для американців, особливо для наших великих фермерів, тваринників і далекобійників, є моїм найбільшим пріоритетом", — написав глава Білого дому.

Санкції на пальне РФ — Трамп про дозвіл Путіну торгувати дизелем 9 жовтня Фото: Скриншот

Санкції на пальне РФ — деталі рішення Трампа 9 жовтня

Заява Трампа про скасування санкцій на пальне та дозволе торгувати дизелем з'явилась у мережі о 21:46 9 жовтня (за Києвом). Протягом менш як години вона отримала 11,5 тис. схвальних реакцій американців.

Тим часом Міністерство фінансів США у соцмережі X повідомило про надання РФ тимчасової генеральної ліцензії на постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Фото: Скриншот

Оновлення 22:32 — Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Трампа скасувати санкції на пальне РФ. Глава держави написав, що поступки Путіну — це слабкість, яка не призведе до миру.

"Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією – це очевидна слабкість, це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", — ідеться у дописі Зеленського у Telegram-каналі.

Президент також написав, що вдячний візиту представників обох партій Конгресу США, які відвідали Київ. Також він заявив, що Україна готова до деескалації, якщо будуть відповідні кроки РФ.

"Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає цю нашу позицію. Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу", — заявив Зеленський.

Тим часом у вересні президент Трамп висловився щодо того, що через удари України по НПЗ РФ начебто зростає ціна на дизель по усьому світу. При цьому Зеленський не раз говорив, що українські удари — це відповідь на атаки росіян і що українці готові до перемир'я, якщо не буде російських обстрілів.

Нагадуємо, український президент розповів, що повинна зробити РФ задля енергетичного перемир'я задля зупинки ударів по НПЗ та виробництву дизеля.