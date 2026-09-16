Чіткий список об'єктів: що має зробити РФ задля енергетичного перемир'я, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо перебігу переговорів для досягнення енергетичного перемир'я. Зі слів Зеленського, Росія та Україна повинні надати власні списки об'єктів, по яких не можна бити супротивникам, оскільки для росіян — це, умовно, НПЗ, для українців — електропостачання. Які умови укладання енергетичного перемир'я озвучив глава держави?

Тези Зеленського щодо енергетичного перемир'я та мирних переговорів пролунали під час інтерв'ю медіа CBS News. З'ясувалось, що ідею перемир'я озвучили спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, коли прибули в Київ з Москви. Окрім об'єктів енергетики, які у РФ та Україні різняться, слід додати у список інфраструктуру для вивезення сільськогосподарської продукції, додав президент.

Енергетичне перемир'я — Зеленський про вимоги до РФ див. з 6:08

Зеленський сказав, що Україна готова до енергетичного перемир'я, але за умови, якщо РФ припинить бити по енергетиці України будь-яким видом зброї. Крім того, має бути список об'єктів для захисту: те, що важливе для росіян, тобто нафтопереробка, і те, що важливе для українців — електрика та газ для населення. Щодо збіжжя, то Москва має 70 млн тонн сільгосппродукції, які не може вивезти, а Київ — 30 млн тонн: цей напрямок також варто згадати під час перемир'я.

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"Якщо росіяни готові до енергетичного припинення вогню, то — жодних нападів на енергетику в будь-якому разі, використовуючи що завгодно. Але якщо ви про що-небудь домовляєтесь, то це означає, що ви демонструєте свою добру волю або політичну волю, політичну волю припинити війну", — наголосив Зеленський.

Український президент також зауважив, що минулорічні втрати російського бюджету через удари по транспортуванні найти — це "мінус" 100 млрд дол., а у цьому році очікують "мінус" 150 млрд дол. При цьому він наголосив, що Україна ніколи не била першою і що "Путін не поважає слабких і навіть не думатиме про переговори з такими".

Енергетичне перемир'я — Зеленський про умови зупинки вогню 16 вересня Фото: Скриншот

Енергетичне перемир'я — що відомо

Зазначимо, про можливість енергетичного перемир'я стало відомо про після нового етапу мирних переговорів 5-8 вересня, які відбулись за участі спецпредставників США Віткоффа та Кушнера. Зеленський відразу заявив, що Україна готова на перемир'я, якщо РФ погодиться не бити по українських енергетичних об'єктах і дотримається обіцянки. Відразу виступив речник Путіна Дмитро Пєсков, який запевнив, що Кремль відкидає ідею енергетичного перемир'я, бо це вигідно Україні.

13-14 вересня президент США Дональд Трамп сказав, що це через українців ростуть ціни на дизель для американців і почав вимагати односторонньої зупинки ударів по російських НПЗ. У відповідно знов з'явилась нова заява Пєскова, який підтримав тиск на Україну. Американський президент також повідомив, що начебто вже є угода про енергетичне перемир'я, але ні Україна, ні РФ цього не підтвердила. При цьому Зеленський ще раз повторив згоду на зупинку вогню, якщо буде відповідне рішення Москви.

Нагадуємо, західне медіа The Financial Times пояснило, чому російський диктатор Путін відкидає ідею енергетичного перемир'я.