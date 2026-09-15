Путін не хоче укладати енергетичне перемир'я з Україною до зими: у чому причина, — FT

Київ та Москва дійсно відновили переговори щодо можливого енергетичного перемир'я. Проте російський диктатор Володимир Путін не хоче йти на таку угоду до настання зими.

Володимир Путін прагне продовжувати удари по українській енергетиці, попри слова президента США Дональда Трампа, оскільки переконаний, що саме такі атаки дозволять йому посилити тиск на Київ. Про це повідомило видання The Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Неназвані посадовці розкрили журналістам, що насправді Путін не хоче перемир'я для того, щоб продовжувати тиснути на Україну з метою отримати поступки від Києва у майбутніх домовленостях.

Двоє високопоставлених українських чиновників повідомили медіа, що, на їхню думку, Трамп своєю заявою про енергетичну угоду хотів показати американській громадськості, втомленій від високих цін на паливо, що він працює над їх зниженням. Раніше глава Білого дому розкритикував Володимира Зеленського за удари українських дронів по російських енергетичних об’єктах, згадуючи про те, що вони "спричиняють дефіцит" дизельного пального.

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Трамп анонсував енергетичне перемир'я між Україною та Росією — що відомо

14 вересня Дональд Трамп оголосив, що Україна та Росія нібито погодилися припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру. Ці слова пролунали на тлі обговорення можливого нового етапу переговорів щодо припинення війни.

Через деякий час президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа. Він заявив, що українська сторона запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури, а також підкреслив, що у Києві "очікують конкретики" щодо можливого перемир'я між сторонами.

Кореспондент The Financial Times Кристофер Міллер писав, що угода про енергетичне перемир'я між Україною та Росією нібито ще не готова, а слова Трампа не відповідають дійсності.