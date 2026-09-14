"Очікуємо конкретики": Зеленський відповів на слова Трампа про припинення ударів по енергетиці

Володимир Зеленський відреагував на заяви Дональда Трампа та Кремля щодо взаємного припинення вогню по критичній інфраструктурі. Президент хоче гарантій від партнерів.

За словами Володимира Зеленського, Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

Зеленський хоче гарантій від партнерів про "добру волю" росіян Фото: Скріншот

"Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього. Щодня мішенями стають українські об'єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади з продовольством і фармацевтикою. Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості", — зазначив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що якщо партнери готові забезпечити "реальне бажання Росії" не бити по українській енергетиці, інших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі та руху продовольства, то і в Україні готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів.

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Але президент підкреслив, що це має бути "надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю".

"Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах, а Росія — погодилася на аналогічне зобов'язання щодо української енергетики. Заява пролунала на тлі обговорення можливого нового етапу переговорів щодо припинення війни.

В той же час в Кремлі прессекретар Путіна Дмитро Песков заявив, що заклик до Україні не бити по їх економічній інфраструктурі вони вітають, а от відповісти тим самим – вони не готові. Точніше, він взагалі відмовився відповідати на це питання.