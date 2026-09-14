"Ждем конкретики": Зеленский ответил на слова Трампа о прекращении ударов по энергетике

Владимир Зеленский отреагировал на заявления Дональда Трампа и Кремля о взаимном прекращении огня в отношении критически важной инфраструктуры. Президент хочет получить гарантии от партнеров.

По словам Владимира Зеленского, Украина предложила партнерам добиться с Россией такой договоренности, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

Зеленский хочет получить от партнеров гарантии "доброй воли" со стороны россиян Фото: Скриншот

"Продовольствие, энергетика и другие элементы жизнеобеспечения должны находиться под защитой, а российские удары направлены прежде всего против этого. Ежедневно мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, даже склады с продовольствием и фармацевтикой. Украина не уверена, что Россия желает соблюдать какие-либо договоренности", — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что если партнеры готовы гарантировать "реальное намерение России" не наносить удары по украинской энергетике, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре и транспортировке продовольствия, то и Украина готова гарантировать, что наши удары по этим объектам не будут наноситься.

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Однако президент подчеркнул, что это должно быть "надежным, долгосрочным и приносить реальный эффект для жизни людей, а не сойти на нет после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление напряженности в отношении бензина и дизельного топлива".

"Войну нужно заканчивать. И шаг по деэскалации в отношении критически важной инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретных шагов", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, а Россия — согласилась на аналогичное обязательство в отношении украинской энергетики. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного нового этапа переговоров о прекращении войны.

В то же время в Кремле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв к Украине не наносить удары по их экономической инфраструктуре они приветствуют, а вот ответить тем же — они не готовы. Точнее, он вообще отказался отвечать на этот вопрос.