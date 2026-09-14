Прекращение ударов по инфраструктуре: в Кремле отреагировали на призыв Трампа к Зеленскому

В Кремле провели конференс-колл пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, во время которого его спросили об ударах по экономической инфраструктуре.

Так, журналист Reuters спросил Пескова, если Киев выполнит просьбу Трампа и перестанет атаковать российские предприятия, производящие дизель, готова ли Москва в ответ прекратить удары по украинской экономической инфраструктуре.

Журналист прямо спросил: "Если Украина согласится на эту просьбу Трампа, готовы ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по части украинской экономической инфраструктуры?"

"На вторую часть вопроса я вам не отвечу", — заявил Песков.

Но на первую часть вопроса он все таки ответил: "Но что касается первой части вашего вопроса, безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре".

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Напомним, 13 августа, Дональд Трамп, находящийся в Ирландии на Открытом чемпионате Ирландии по гольфу, призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в связи с резким ростом цен на дизельное топливо во всем мире. Отвечая на вопрос журналистов, президент США твердил, что причиной резкого подорожания является Украина, а не его затянувшаяся война с Ираном, которая резко ограничила поставки нефти с Ближнего Востока.

"Господин Зеленский должен сделать только одну вещь. Он должен прекратить уничтожать запасы дизельного горючего в России. Он вызывает дефицит дизельного топлива", — заявил президент США.

Напомним, после мирных переговоров 5–8 сентября источники в Киеве сообщили западным СМИ, что в ближайшее время может пойти речь о взаимном энергетическом перемирии между РФ и Украиной. Также отмечалось, что предметные переговоры начнутся, вероятно, после выборов в Госдуму РФ 18–20 сентября.

Позже появился четкий ответ Пескова на идею энергетического перемирия. В комментарии российским СМИ пресс-секретарь Путина прямо заявил, что Кремль не планирует никакого энергетического перемирия и даже не будет начинать переговоры по этой теме. Причина такого решения — энергетическое перемирие будет выгодно Украине, поэтому РФ на это никогда не согласится.