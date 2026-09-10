Ни энергетического перемирия, ни конца войны: в РФ объяснили, почему массово бьют по Украине

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласится на энергетическое перемирие и что переговоры на эту тему даже не начинались. По словам Пескова, энергетика оказалась "слабым местом" Украины, поэтому никаких договоренностей не будет. Какие новые тезисы относительно мирных переговоров, прекращения огня и условий завершения войны озвучили в Кремле после общения со спецпредставителями США?

Заявления Пескова прозвучали днем 10 сентября на фоне серии ударов РФ по торговым центрам в Киеве, Сумах, Павлограде, а также по заводу по производству макарон REEVA и масла "Олейна". Фрагменты комментариев пресс-секретаря Путина, которые он дал на пороге самолета, опубликовали российские СМИ "РИА Новости" и другие. Чиновник говорил об "ахиллесовой пяте" Украины в энергетике и пояснил, что РФ начала наносить удары по украинцам, потому что те якобы сами открыли "ящик Пандоры", решившись ответить РФ.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что прекращение взаимных ударов по энергетике "не обсуждается" и что РФ якобы "очень хочет скорейшего завершения войны в Украине", но ведет боевые действия, поскольку "сейчас нет вариантов их завершить". Песков также подчеркнул, что война может завершиться только на условиях РФ. Также уточняется, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби возможна, но только в том случае, если будет "предметное обсуждение": о каком "предмете" идет речь, он не ответил.

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Мирные переговоры — Песков об энергетическом перемирии и завершении войны 10 сентября Фото: Скриншот

Агентство "Интерфакс" привело дополнительные комментарии Пескова, касавшиеся массированных ударов РФ по Украине. Чиновник заявил, что украинцы сами виноваты, поскольку "открыли ящик Пандоры", и поэтому сейчас россияне "поражают соответствующие цели в Украине в крупных масштабах, системно". Также выяснилось, что условия РФ для завершения войны — те же самые, которые два года назад, в 2024 году, Путин озвучил на ряовом заседании МИД. Песков посоветовал как можно скорее согласиться на них, поскольку "ситуация "на местах" стала для Украины гораздо хуже, и с каждым днем становится все хуже".

Мирные переговоры — что известно об энергетическом перемирии

Отметим, что 8 сентября источники в украинских властях, на которые ссылаются западные СМИ, сообщили, что Россия и Украина могут договориться об энергетическом перемирии. Заявление появилось после нового раунда мирных переговоров 5-8 сентября, когда спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, а президент Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Путиным. В СМИ сообщили, что переговоры в РФ были "конструктивными", а американцы еще раз выслушали исторические рассуждения Путина. Во время визита в украинскую столицу состоялся ряд встреч: в частности, обсуждались ракеты ПВО для Украины, но решений и договоренностей достигнуто не было. Между тем анонимные источники намекнули, что Кремль попросил сделать паузу в переговорах до выборов в Госдуму 18-20 сентября, а затем может вернуться к переговорам в трехстороннем формате — США, РФ и Украина. Также появилась информация, что в новом мирном плане Трампа: предлагается передать контроль над частью Донбасса международным силам.

После мирных переговоров 5–- сентября российские высокопоставленные чиновники сделали ряд заявлений. Ни в одном из них не шла речь о возможности завершения войны: Лавров, например, говорил о "буферной зоне" и "нацистах в Киеве", другие россияне — о "достижении целей" и о капитуляции Украины.

Напоминаем, что 8 сентября после раунда мирных переговоров в Москве появилось очередное заявление Пескова, касавшееся проведения трехсторонней встречи.