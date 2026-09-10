Ні енергетичного перемир'я, ні кінця війни: у РФ пояснили, чому масово б'ють по Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не погодиться на енергетичне перемир'я і що переговори на цю тему навіть не починали. Зі слів Пєскова, енергетика виявилась "слабким місцем" України, тому домовленостей не буде. Які нові тези щодо мирних переговорів, припинення вогню та умов завершення війни озвучили у Кремлі після спілкування зі спецпредставниками США?

Тези Пєскова пролунали вдень 10 вересня, на тлі серії ударів РФ по торгівельних центрах у Києві, Сумах, Павлограді, по виробництву макаронів REEVA та олії "Олейна". Фрагменти коментарів речника Путіна, які він дав на порозі літака, опублікувало росЗМІ "РИА Новости" та інші. Посадовець говорив про "ахіллесову п'яту" України в енергетиці та пояснив, що РФ почала бити по українцях, бо ті самі начебто відкрили "скриньку Пандори", наважившись відповідати РФ.

Речник Кремля заявив, що припинення взаємних ударів по енергетиці "не обговорюється" й що РФ начебто "дуже хоче найближчого завершення війни в Україні", але веде бойові дії, бо "зараз немає варіантів їх завершити". Пєсков також наголосив, що війна може завершитись лише на умовах РФ. Також уточнюється, що тристороння зустріч в Абу-Дабі можлива, але лише у випадку, коли буде "предметне обговорення": який "предмет" ідеться, не відповів.

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Мирні переговори — Пєсков про енергетичне перемир'я та завершення війни 10 вересня Фото: Скриншот

Медіа "Интерфакс" навело додаткові коментарі Пєскова, які стосувались масованих ударів РФ по Україні. Посадовець сказав, що українці самі винні, бо "відкрили ящик Пандори", і тому зараз росіяни "вражають відповідні цілі в Україні у великих масштабах, системно". Також з'ясувалось, що умови РФ для завершення війни — ті самі, які два роки тому, у 2024 році, Путін озвучив на рядовому засіданні МЗС. Пєсков порадив якнайшвидше на них погоджуватись, бо "ситуація "на місцях" стала для України набагато гіршою, і з кожним днем стає все гірше".

Мирні переговори — що відомо про енергетичне перемир'я

Зазначимо, 8 вересня джерела західних медіа в українській владі розповіли, що РФ та Україна можуть домовитись про енергетичне перемир'я. Заява з'явилась після нового раунду мирних переговорів 5-8 вересня, коли спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, а президент Дональд Трамп поговорив з російським диктатором Путіним. У медіа розповіли, що переговори у РФ були "конструктивні", а американці ще раз послухали історичні експерси Путіна. Під час візиту в українську столицю відбулась низка зустрічей: серед іншого, говорили про ракети ППО для України, але рішень та домовленостей не було. Тим часом анонімні джерела натякнули, що Кремль попросив паузу у переговорах до виборів у Держдуму 18-20 вересня, а потім можуть повернутись до переговорів у тристоронньому форматі — США, РФ та Україна. Також з'явилась інформація, що у новому мирному плані Трампа пропонують віддати контроль над частиною Донбасу міжнародним силам.

Після мирних переговорів 5-8 вересня російські топпосадовці зробили низку заяв. У жодній з них не ішлося про можливість завершення війни: Лавров, наприклад, говорив про "буферну зону" та "нацистів у Києві", інші росіяни — про "досягнення цілей" та про капітуляцію України.

Нагадуємо, 8 вересня з'явилась чергова заява Пєскова після раунду мирних переговорів у Москві, яка стосувалась проведення тристоронньої зустрічі.