Путін заявив про готовність РФ до мирних переговорів: які умови висуває

Російський диктатор Володимир Путін повідомив, що готовий почати мирні переговори на основі Стамбульських угод, укладених чотири роки тому.

Нова заява Путіна щодо миру пролунала вдень 23 червня, під час виступу перед урядовцями, написало росЗМІ ТАСС. Очільник Кремля визнав, що бачить удари України по цілях на російській території й попередив, що усі відповідальні особи повинні простежити, щоб їх більше не було. За оцінкою кремлівського диктатора, Україна намагається отримати сильні позиції для переговорів, але він на це не зважає. Крім того, Путін заявив, що може відновити мирні переговори на основі домовленостей у Стамбулі (2022 рік), на основі його тез на засідання МЗС РФ (2024), з врахуванням досягнень Анкориджа (літо 2025) і на основі "реалій на землі" (2026).

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Окрім тез про умови переговорів, Путін вкотре назвав Україну "неонацистським режимом" та запевнив, що нічого схожого не було у світі з часів Другої світової війни. Також з'ясувалось, що Україна начебто "втрачає одну територією за другою" і при цьому хоче "завадити туристичному сезону": зі слів глави Кремля, про це надходить інформація "по різних каналах". Ще одна теза стосувалась "удару по Старобільську" та "удару по автобусу з білоруськими дітьми". На думку Путіна, такі "інциденти" повинні надихнути солдатів ЗС РФ краще воювати.

Мирні переговори — нові заяви Путіна 23 червня Фото: Скриншот

Мирні переговори — деталі

Фокус писав про "домовленості", на які посилався Путін під час виступу 23 червня.

"Стамбульські домовленості" (весна 2022 року) — це вимоги Кремля, щоб Україна заявила про вічний нейтралітет, відмову від вступу до НАТО, обмежила військо 300 тис. осіб та не мала важкого озброєння, отримала "гарантії безпеки" від США, Британії, Китаю, а РФ мала б право накласти вето на будь-яке рішення цих гарантів. Крім того, питання Криму відкладали на 15 років, а про "ДНР-ЛНР" мали додаткового говорити.

Виступ на засіданні МЗС РФ у червні 2024 року — це заяви Путіна про те, що Україна задля завершення війни повинні вийти без бою з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, усі окуповані території повинні бути визнані російськими, НАТО повинне гарантувати невступ України, а Захід — скасувати усі санкції безумовно.

"Домовленості в Анкориджі" у серпні 2025 року — підсумки зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом, які відбулись на Алясці. Після нетривалої розмови Трамп залишив зустріч, не розповівши про результати. Путін та інші представники Кремля почали говорити про "дух Анкориджа" — про якісь домовленості та обіцянки, які начебто отримали від Білого дому. Точний зміст цих домовленостей не відомий, але Трамп після цього продовжив говорити, що Україні та РФ потрібно просто перестати воювати: зброю при цьому продавав, а військову допомогу не надавав.

Зазначимо, 23 червня Путін вже висловлювався щодо можливості мирних переговорів з президентом Зеленським. Очільник Кремля відвідав урочистості з нагоди випуску у військових інститутах. Під час виступу він заявив, що відмовляється від переговорів, оскільки Україна завдає ударів по РФ.

Нагадуємо, попередній випадок, коли Путін відмовився від переговорів, — це виступу 4 червня, після удару по Санкт-Петербургу.