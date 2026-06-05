"Поки що не бачу сенсу": Путін публічно відповів на лист Володимира Зеленського

Російський президент Володимир Путін заявив, що сьогодні зранку побіжно переглянув лист президента України Володимира Зеленського. Але на разі він бачить сенсу в особистій зустрічі. Бо спочатку нібито треба знатий рішення щодо врегулювання війни.

Про це очільник Кремля скасав під час форуму у Санкт-Петеербурзі, повдіомляє ТАСС.

Путін про лист Зеленського

Також Путін поскаржився на хамаське формулювання документа.

Путін, коментуючи згадку Зеленського про його вік, зазначив, що деякі світові лідери "старші".

"По-перше, як зазначив автор листа, йшлося про мій вік. Що тут можна сказати. Звісно, про вік повинні думати всі. Але мені здається, що в моєму віці свої обов’язки виконують і багато інших політичних діячів, а деякі з них навіть старші за мене. Головне, це не вік, а дієздатність і працездатність", — сказав Путін.

Крім того, диктатор РФ у відповідь на слова про час перебування при владі "рекомендував" Зеленському не боятися йти на вибори.

Відео дня

"Тепер увагу звернули на тривалість перебування при владі на виборних посадах. Це, звісно, важливе питання, але на вибори треба йти. Треба не боятися йти на вибори й завжди діяти в рамках основного закону", — сказав глава Кремля.

Також він Путін згадав про суперечку Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі. І назвав цю провокацію "вихованням".

"Усі бачили, як Трамп "виховував" Зеленського. Є ще над чим працювати, треба продовжувати", — сказав Путін.

"Не бачу сенсу нам зустрічатися. Мета української сторони — зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості. До зустрічі із Зеленським потрібно знайти рішення щодо врегулювання конфлікту", — фіналізував він.

Що ще сказав Путін

Київ вирішив, що можна перейти до публічної дискусії, і це зовсім неправильно;

Путін повідомив, що Зеленський нещодавно через одного російського бізнесмена попросив його про зустріч;

Диктатор сказав, що ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але проти того, щоб "переливати з порожнього в порожнє";

Путін вважає, що Київ хоче зустрічі лідерів лише для того, щоб зупинити просування ЗС РФ;

Президент РФ вважає хамський лист Зеленського створенням умов, щоб зустріч лідерів була неможливою;

Путін у відповідь на лист Зеленського звернувся до російських окупантів: "Працюйте, браття";

Лист Володимира Зеленського до Путіна

Нагадаємо, що 4 червня президент України написав Путіну довгого листа, в якому зазначив, що росіян перестала влаштовувати війна із Україною, нагадав про втрати ЗС РФ, бунт Пригожина, залежність від Китаю та запропонував закінчити війну у форматі "один на один", вчергове запропонувавши зустріч.

Володимир Зеленський написав лист Путіну

Раніше Зеленський вже пропонував Путіну прямі переговори.

Також Зеленський дав інтерв'ю Face the Nation, в якому прямо заявив, що до зими 2026 року є можливість почати мирні переговори з Росією.