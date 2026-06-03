"Не чекати поки США закінчать всі війни": Зеленський запропонував Путіну прямі переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ готовий, до будь-якого формату переговорів щодо завершення війни, а саме провести прямі переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Адже наразі увага Америки змістилася на інші конфлікти у світі.

Глава держави зазначив, що Україна фактично опинилася в "черзі цих воєн". Про це український президент розповів під час спільної пресконференцію з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві.

Зеленський про мирні переговори

За словами Зеленського, Україна до цього часу чекає, коли прибуде офіційна переговорна група зі Сполучених Штатів. Але цей процес, на його думку, затягується надто довго.

"Я готовий прямо зараз почати прямі перемовини з Путіним, щоб не чекати, поки США закінчать всі конфлікті у світі, а потім черга дійде до нас. Ми перебуваємо сьогодні не у фокусі. На мій погляд, Іран — це питання номер один для США", — сказав президент України.

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Що сказав президент Зеленський під час брифінгу з Рютте в Києві

Інші тези українського очільника на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві:

Росіяни повинні знати: якщо вони будуть застосовувати проти нас дрони і ракети, ми будемо відповідати. Ми б'ємо виключно по справедливим військовим цілям у Росії.

Це Україна потрібна найбільшому військовому альянсу, а не навпаки. А ще більше це потрібно росіянам.

Балістика — це останній аргумент рф у війні. Її складніше перехоплювати і ворог дедалі частіше використовує це озброєння для ударів по українських містах, тому Київ розраховує на додаткову підтримку партнерів.

Балістика — це останній аргумент рф у війні. Її складніше перехоплювати і ворог дедалі частіше використовує це озброєння для ударів по українських містах, тому Київ розраховує на додаткову підтримку партнерів. На виробництво зброї Україна спрямовує ~$45-50 млрд на рік.

Українські експерти будуть направлені до країн Балтії та Румунії для обміну досвідом у протидії дронам.

Рютте відзначив атаки українських дронів на РФ

Переговори про мир: що відомо

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Face the Nation, в якому прямо заявив, що до зими 2026 року є можливість почати мирні переговори із Росією. Але водночас, багато що в цьому переговорному процесі залежить від санкційного тиску США та Європи.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу термінового листа, у якому попередив про критичну ситуацію із протиракетною обороною України.