Зеленський надіслав термінового листа Трампу: ЗМІ розкрили, про що він попросив лідера США

Президент України Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу термінового листа, у якому попередив про критичну ситуацію із протиракетною обороною України. Через постійні масовані обстріли Росії запасів ракет для систем Patriot стає дедалі менше, а українська влада побоюється, що без нових поставок захистити небо над країною буде значно складніше.

Як йдеться в ексклюзивному матеріалі видання Kyiv Independent, у своєму зверненні Зеленський наголосив, що саме Сполучені Штати залишаються головним партнером України у сфері захисту від балістичних ракет. За даними видання, лист був переданий до Білого дому, а також спікеру Палати представників Майку Джонсону та членам Конгресу через посольство України у США. У ньому президент прямо заявляє, що нинішніх темпів постачання озброєння вже недостатньо.

Загалом, у цьому листі Зеленський пояснив, що у питаннях звичайної протиповітряної оборони Україна розраховує на допомогу союзників, однак коли мова йде саме про перехоплення балістичних ракет, ключову роль відіграють американські системи Patriot. Саме тому Київ просить Вашингтон пришвидшити постачання ракет PAC-3 та додаткових комплексів ППО.

Ба більше, українські чиновники, з якими поспілкувалося видання, визнають, що ситуація із протибалістичною обороною стає дедалі складнішою. За їхніми словами, запаси ракет-перехоплювачів скорочуються швидше через регулярні комбіновані атаки Росії.

Окремо у зверненні йдеться про проблеми із програмою PURL, через яку союзники можуть закуповувати американське озброєння для України. Зеленський наголошує, що нинішній механізм постачання не відповідає реальному рівню загрози, адже Росія значно наростила кількість ракетних і дронових ударів.

"Я, від імені українського народу, шанобливо прошу президента та Конгрес США продовжувати співпрацю і допомогти нам забезпечити безпеку цього життєво важливого інструменту захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи — для зупинення російських балістичних ракет та інших російських ракетних атак", — йдеться у листі.

Загалом, серйозне занепокоєння у Києві викликали останні масштабні атаки Росії. Лише в ніч на 24 травня РФ випустила по Україні 90 ракет і близько 600 дронів, через що українська ППО працювала практично безперервно, а запаси ракет-перехоплювачів почали ще швидше скорочуватися.

Також видання нагадало, що ще у квітні Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил Миколі Олещуку терміново зв’язатися з партнерами щодо прискорення поставок Patriot та інших систем ППО. Загалом, ще тоді влада попереджала, що запас американських ракет для перехоплення повітряних цілей наближається до критичної межі.

Тим часом Москва продовжує не лише посилювати обстріли, а й відкрито погрожувати новими ударами по Києву. Так, днями в Росії заявили про підготовку чергової хвилі далекобійних атак, пояснивши це "відповіддю" на удар по окупованій Луганській області. Крім того, про наміри своєї держави вдарити по українських "центрах ухвалення рішень" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.

Та все ж, попри складну ситуацію, Зеленський у своєму листі наголосив, що більшість російських ракет можна збивати, якщо Україна матиме достатньо сучасних систем ППО та стабільну підтримку союзників.

Нещодавно американське видання The Washington Post писало, що Україна майже повністю вичерпала ракети PAC-3 для систем Patriot, які використовують для перехоплення "Кинджалів" та "Іскандерів".

Крім того, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що Україна стикається з дефіцитом ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T після масованих російських атак. У частини підрозділів пускові установки мають обмежений запас боєприпасів.