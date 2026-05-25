Лавров попередив Рубіо про початок "системних ударів" по Києву: у МЗС РФ назвали основні цілі атак

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ починає нові удари по Києву та об’єктах, які, за версією Москви, використовуються для потреб ЗСУ. Також російська сторона закликала США евакуювати дипломатів із української столиці через загрозу атак.

Про це йдеться в публікації на офіційній сторінці в Telegram МЗС Росії після телефонної розмови Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо. Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час розмови з Марко Рубіо повідомив американську сторону про початок "системних і послідовних ударів" по Києву. За його словами, мова йде про об’єкти, які Росія вважає пов’язаними із ЗСУ, а також про так звані "центри ухвалення рішень".

"Збройні сили Російської Федерації розпочинають системні та послідовні удари по об’єктах у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ, а також по центрах ухвалення відповідних рішень", — йдеться в дописі.

В цілому, в МЗС РФ заявили, що ці удари нібито є відповіддю на атаки по території Росії. Також Лавров нагадав про заяву російського МЗС від 25 травня, у якій іноземним державам рекомендували вивезти дипломатів та своїх громадян із Києва.

Крім того, глава російського МЗС зауважив, що домовленості щодо війни в Україні, яких нібито досягли в Анкориджі у серпні 2025 року за пропозицією США, зараз опинилися під загрозою через дії України та європейських країн.

Водночас сам Марко Рубіо поки публічно не коментував інформацію про цю розмову та заяви російської сторони.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія й надалі завдаватиме ударів по Києву та попереджатиме про це іноземні дипломатичні представництва. За її словами, найближчим часом російське МЗС опублікує окрему заяву із застереженням для дипломатичного корпусу інших держав. У Росії також традиційно назвали удари по Україні "відповіддю" на нібито "терористичні акти" з боку ЗСУ.

Згодом, після її заяви, з’явилося офіційне повідомлення від МЗС РФ, у якому Росія оголосила про початок нових "ударів відплати" по Києву та пригрозила атаками по "центрах ухвалення рішень" і підприємствах українського ВПК. Після цього російські воєнні Telegram-канали почали відкрито погрожувати Києву та заявили про наміри зробити місто "непридатним для життя".