Лавров предупредил Рубио о начале "системных ударов" по Киеву: в МИД РФ назвали основные цели атак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ начинает новые удары по Киеву и объектам, которые, по версии Москвы, используются для нужд ВСУ. Также российская сторона призвала США эвакуировать дипломатов из украинской столицы из-за угрозы атак.

Об этом говорится в публикации на официальной странице в Telegram МИД России после телефонного разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время разговора с Марко Рубио сообщил американской стороне о начале "системных и последовательных ударов" по Киеву. По его словам, речь идет об объектах, которые Россия считает связанными с ВСУ, а также о так называемых "центрах принятия решений".

"Вооруженные силы Российской Федерации начинают системные и последовательные удары по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ, а также по центрам принятия соответствующих решений", — говорится в сообщении.

В целом, в МИД РФ заявили, что эти удары якобы являются ответом на атаки по территории России. Также Лавров напомнил о заявлении российского МИД от 25 мая, в котором иностранным государствам рекомендовали вывезти дипломатов и своих граждан из Киева.

Кроме того, глава российского МИД отметил, что договоренности по войне в Украине, которых якобы достигли в Анкоридже в августе 2025 года по предложению США, сейчас оказались под угрозой из-за действий Украины и европейских стран.

В то же время сам Марко Рубио пока публично не комментировал информацию об этом разговоре и заявлениях российской стороны.

Напомним, что сегодня, 25 мая, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и в дальнейшем будет наносить удары по Киеву и предупреждать об этом иностранные дипломатические представительства. По ее словам, в ближайшее время российский МИД опубликует отдельное заявление с предостережением для дипломатического корпуса других государств. В России также традиционно назвали удары по Украине "ответом" на якобы "террористические акты" со стороны ВСУ.

Впоследствии, после ее заявления, появилось официальное сообщение от МИД РФ, в котором Россия объявила о начале новых "ударов возмездия" по Киеву и пригрозила атаками по "центрам принятия решений" и предприятиям украинского ВПК. После этого российские военные Telegram-каналы начали открыто угрожать Киеву и заявили о намерениях сделать город "непригодным для жизни".