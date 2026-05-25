"Должно хватить месяца": в РФ после заявлений МИД пригрозили сделать Киев "непригодным для жизни"

Россия объявила о начале новых "ударов возмездия" по Киеву и пригрозила атаками по "центрам принятия решений" и предприятиям украинского ВПК. После этого заявления российские военные блогеры начали публично говорить о намерениях сделать украинскую столицу "непригодной для жизни".

Как говорится в официальном заявлении МИД России, обнародованном 25 мая, поводом для новых угроз стала атака беспилотников по учебному корпусу и общежитию Луганского государственного педагогического университета в Старобельске в ночь на 22 мая. В Москве заявили, что считают этот удар "терактом" и обвинили Украину в якобы преднамеренных атаках по гражданскому населению.

В российском ведомстве также обвинили Запад в поддержке Украины и заявили о якобы нарушении международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Более того, в заявлении отмечается, что атака на Старобельск "переполнила чашу терпения" России.

После этого МИД РФ объявил, что российская армия якобы переходит к "последовательному нанесению системных ударов" по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. По словам российской стороны, речь идет о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к использованию беспилотников.

Кроме того, в заявлении прямо указано, что удары планируют наносить также по "центрам принятия решений" и командным пунктам. Отдельно Россия обратилась к иностранным гражданам, дипломатам и представителям международных организаций с призывом как можно быстрее покинуть Киев. Жителям столицы РФ посоветовала не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Параллельно с заявлением МИД РФ резко активизировались и российские военные Telegram-каналы. В частности, канал Fighterbomber, админом которого считают бывшего военного летчика РФ Илью Туманова, фактически поддержал новые угрозы в отношении Киева. В заметке канала утверждается, что российские военные уже "начинают системные удары" по украинской столице. При этом автор публикации написал, что "по сути, Россия заканчивает с Киевом", а также выразил мнение, что "месяца должно хватить, чтобы сделать город непригодным для жизни".

"Ну, то есть мы уничтожаем Киев. Какими бы причинами это ни было вызвано, это что-то новое. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни. Звучит замечательно, теперь главное, чтобы слова не разошлись с делом", — йдетсья в этой публикации.

Публикация в Telegram-канале Fighterbomber Фото: Скриншот

В конце концов, на эти угрозы отреагировал украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко. Он с иронией отметил, что теперь россияне заявляют о намерении "уничтожить" Киев за месяц, хотя в начале полномасштабного вторжения обещали захватить украинскую столицу всего "за три дня".

Стерненко считает, что столь эмоциональные заявления со стороны РФ свидетельствуют о раздражении Кремля из-за усиления ударов Сил обороны Украины по российской территории и логистике оккупированного Крыма. По его словам, Украина продолжает наращивать возможности для ударов в глубоком тылу противника, тогда как российская армия на фронте не демонстрирует существенных успехов.

"Единственное, что россияне могут этому противопоставить — угрозы и террор. Россия проигрывает войну. Но загнанная в угол крыса всегда очень агрессивна", — написал он.

Стоит заметить, что 25 мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова уже предупреждала, что Москва и дальше будет наносить удары по Киеву. Чиновница заверила, что будут рассылать соответствующую информацию дипломатическим представительствам других стран.

