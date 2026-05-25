Z-блогеры критикуют "Орешник": почему Путин нанес массированный удар по Киеву, — ISW

Российские милитарные блогеры раскритиковали попытки президента Российской Федерации Владимира Путина ударить по "центрам принятия решений" в Киеве, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. Россияне не увидели масштабных разрушений, потому что атака стоимостью 1 миллиард долларов вылилась в удары по памятникам культуры и по гражданским домам. Вместо уничтожения "центров" есть выбитые окна здания Кабинета Министров. Какие неудачи РФ прикрывает массированный удар по Киеву 24 мая?

Обстрел Украины был действительно дорогим, но не вылился в разрушение весомых целей, говорится в сообщениях Z-блогеров, проанализированных ISW. И даже использование ракеты "Орешник" по станции аэрации в Белой Церкви не имело эффекта, на который рассчитывали. Зато авторы постов считали, сколько дронов не получили российские войска на фронте из-за удара, который назвали "местью" Путина из-за угрозы парада на 9 мая

Аналитики обратили внимание на 14 сообщений в милитаристских блогах РФ, которые неодобрительно отзывались об ударе РФ 24 мая. Среди прочего, писали, что лучше было бы физически уничтожить представителей украинского командования — от главы ОП Кирилла Буданова до командующего СБС Роберта Бровди и заместителя министра обороны Сергея Бескрестнова. Еще один прокремлевский активист отметил, что удар "Орешника" должен был быть направлен на Киев, а не на незначительный объект в Белой Церкви. Был также пост, в котором насмехались над отчетами Минобороны РФ, в которых постоянно пишут о "ликвидации" сотен тысяч нацистов и сотен инструкторов НАТО. Z-блогеры считают, что удар по Украине нанесли для прикрытия неудач ВС РФ на поле боя. При этом потраченные деньги лучше пошли бы на FPV-дроны, которых не хватает на фронте, а не на дорогостоящие, но неэффективные, ракеты, привели в отчете мнения россиян.

"Российские националистические милблогеры отвергли удары, назвав их преимущественно символическими, и отметили, что они происходят на фоне российских неудач на поле боя", — написали аналитики.

В отчете ISW подтверждается, что Украина имеет успехи на передовой, эффективно используя дроны различных типов для ударов по позициям и по логистике ВС РФ. Кроме того, признается, что обстрелы РФ стоимостью в 1 млрд долл. не могут остановить эти украинские атаки и продвижение на фронте. Также аналитики отметили: события 24 мая в очередной раз показали, что россияне намеренно атакуют гражданские объекты в Украине, и обстрел 24 мая это еще раз подтвердил.

"Российские обвинения в якобы украинском ударе по гражданскому населению противоречат российской практике преднамеренных ударов по гражданскому населению и применения военной тактики и действий, которые намеренно максимизируют вред для гражданского населения", — написали аналитики, вспомнив заявления РФ об атаке на Старобельск.

Обстрел Украины 24 мая — траектория ракет и дронов РФ

Обстрел Украины 24 мая — детали

Отметим, в ночь с 23 на 24 мая ВС РФ провели массированный обстрел Украины, при этом основной удар был направлен на Киев, Киевскую область, Староконстантиновку Хмельницкой области. Россияне применили полный 90 ракет различных типов — "Искандер", "Кинжал", "Циркон", Х-101, также 600 дронов ("Шахедов" и других). Кроме того, с полигона Капустин Яр ударила баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которая попала "по гаражному кооперативу" в Белой Церкви.

Тем временем в Киеве были разрушения и пожары во всех районах: погибли два человека (и еще двое в других регионах Украины), более 100 получили пострадавших. В результате удара ВС РФ сгорел Лукьяновский рынок и ТЦК "Квадрат", повреждены станция метро "Лукьяновская", здание вновь открытого музея Чернобыля, здание Кабмина и другие гражданские объекты.

