Больше, чем ожидалось: у Зеленского рассказали, что сделали с остатками "Орешника"

В ночь на 24 мая Россия совершила одну из самых массированных атак на Киев и область, в том числе и с применением баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", также известной как "Орешник".

Ракета ударила по гаражному кооперативу в Белой Церкви. Ее остатки, которых оказалось больше, чем ожидалось, уже передали на исследование. Об этом в Facebook написал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Об эффективности: уничтожена пара гаражей. Но это была очень тяжелая ночь. Все доступное из средств поражения уже передано на исследование. Стоим", — говорится в сообщении.

В результате падения элементов имитаторов боеголовки ракеты, пострадали три гаражных помещения, а на месте попадания произошло возгорание.

"Орешник" был запущен с полигона Капустин Яр Астраханской области РФ. Кроме того, россияне выпустили 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон", 30 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр.

По последним данным, в результате обстрела Киева пострадали 86 человек, из которых 21 человек госпитализирован, в том числе двое детей. Известно о двоих погибших.

Как отмечает главный редактор Defense Express Олег Катков, при перехвате баллистической ракеты средней дальности, такой, как "Орешник", самым важным заданием и, пожалуй, самым сложным, является обнаружение ее пуска. Необходима система радиолокационных станций, надгоризонтных или даже загоризонтных, чтобы ее увидеть.

Ранее нардеп Федор Вениславский говорил, что Украина работает над возможностью создания собственных космических войск, что связано с необходимостью усиления противодействия современным ракетным угрозам, в частности российским системам типа "Орешника".

Напомним, Лукашенко пригрозил "Орешником" странам НАТО и Украине.