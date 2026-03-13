"У нас есть чем достать": Лукашенко пригрозил "Орешником" странам НАТО и Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявление президента Украины Владимир Зеленский относительно ракетного комплекса "Орешник", который якобы развернут на белорусской территории. Лукашенко заявил, что это оружие предназначено только для защиты страны, и одновременно посоветовал соседям "не вмешиваться" в дела Беларуси.

Как сообщает белорусское агентство "Белта", он назвал слова украинского лидера о "законной цели НАТО" для белорусских ракет "грубой глупостью" и обвинил оппонентов в "болтовне".

"Пусть считают законной целью. Они же возмущались, плакали, а теперь притихли из-за того, что я считаю законной целью для Вооруженных сил Беларуси. Я не угрожаю — просто чтобы они опять не перекрутили эти слова и не начали что-то придумывать. Вы что, думаете, если они будут считать объекты на территории Беларуси законной целью, я буду спать и просто наблюдать? Могу на 70 км, могу на 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы посоветовал им не болтать языком и не болтать. Считают "Орешник" законной целью — пожалуйста", — отметил Лукашенко.

В то же время он добавил, что Беларусь способна ответить в случае угрозы и имеет достаточно средств для поражения целей на расстоянии десятков и даже сотен километров. Хотя он и заявил, что не намерен наносить удары по городам, его страна будет использовать вооружение для собственной обороны.

Кроме того, он отметил, что ракетный комплекс "Орешник" является мобильной системой, которая может использовать ложные цели для усложнения его обнаружения.

"Десяток ложных целей. То есть на маршрут выедут десять машин, и сверху будет выглядеть, будто там десять "Орешников". На самом же деле будет только один. Поэтому для любого ядра всегда найдется противоядие", — заявил он.

Также он вспомнил об инциденте с беспилотником, который, по его словам, упал на территории Беларуси и ранил женщину. Лукашенко утверждает, что дрон был украинский, однако, по его версии, он мог потерять управление из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы, после чего упал неуправляемо.

"Более того, вчера или позавчера упал беспилотник — ранило нашу женщину. Начали разбираться — оказалось, что он украинский. Вы слышали, чтобы я визжал, кричал: "Такие-то, сякие-то!"? Хотя имел на это право. И это произошло не впервые. Я начинаю разбираться, почему он упал. Украинцы по нам удар не наносили", — добавил политик.

Напомним, что, по словам президента Владимира Зеленского, Беларусь, хотя отрицает участие в войне России против Украины, размещает на своей территории ретрансляторы для беспилотников "Шахед" и ракетного комплекса "Орешник", которые помогают корректировать удары по Украине. Он также отметил, что это создает серьезные риски для Украины и самих белорусов, особенно во время совместных военных учений с РФ.

