"У нас є чим дістати": Лукашенко пригрозив "Орешником" країнам НАТО та Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський щодо ракетного комплексу "Орєшнік", який нібито розгорнуто на білоруській території. Лукашенко заявив, що ця зброя призначена лише для захисту країни, та водночас порадив сусідам "не втручатися" у справи Білорусі.

Як повідомляє білоруське агентство "Белта", він назвав слова українського лідера про "законну мету НАТО" для білоруських ракет "грубою дурістю" та звинуватив опонентів у "брязканні язиком".

"Нехай вважають законною ціллю. Вони ж обурювалися, плакали, а тепер притихли через те, що я вважаю законною ціллю для Збройних сил Білорусі. Я не погрожую — просто щоб вони знову не перекрутили ці слова й не почали щось вигадувати. Ви що, думаєте, якщо вони вважатимуть об’єкти на території Білорусі законною ціллю, я буду спати й просто спостерігати? Можу на 70 км, можу на 200 км. У нас є чим дістати. Тому я б порадив їм не брязкати язиком і не базікати. Вважають "Орєшнік" законною ціллю — будь ласка", — зауважив Лукашенко.

Водночас він додав, що Білорусь здатна відповісти у разі загрози та має достатньо засобів для ураження цілей на відстані десятків і навіть сотень кілометрів. Хоч він і заявив, що не має наміру завдавати ударів по містах, його країна використовуватиме озброєння для власної оборони.

Крім того, він наголосив, що ракетний комплекс "Орєшнік" є мобільною системою, яка може використовувати хибні цілі для ускладнення його виявлення.

"Десяток хибних цілей. Тобто на маршрут виїдуть десять машин, і зверху виглядатиме, ніби там десять "Орєшників". Насправді ж буде лише один. Тому для будь-якого ядра завжди знайдеться протиотрута", — заявив він.

Також він згадав про інцидент із безпілотником, який, за його словами, впав на території Білорусі та поранив жінку. Лукашенко стверджує, що дрон був український, однак, за його версією, він міг втратити керування через роботу російських систем радіоелектронної боротьби, після чого впав некеровано.

"Більше того, учора або позавчора впав безпілотник — поранило нашу жінку. Почали розбиратися — виявилося, що він український. Ви чули, щоб я верещав, кричав: "Такі-то, сякі-то!"? Хоча мав на це право. І це сталося не вперше. Я починаю розбиратися, чому він впав. Українці по нас удару не завдавали", — додав політик.

Нагадаємо, що, за словами президента Володимира Зеленського, Білорусь, хоча заперечує участь у війні Росії проти України, розміщує на своїй території ретранслятори для безпілотників "Шахед" і ракетного комплексу "Орешник", які допомагають коригувати удари по Україні. Він також зазначив, що це створює серйозні ризики для України і самих білорусів, особливо під час спільних військових навчань із РФ.

Також Фокус писав, що в Україні 18 лютого проти Олександра Лукашенка запровадили санкції за активну підтримку Росії у війні.