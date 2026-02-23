"Лукашенко робить велику помилку": Зеленський назвав "Орешник" у Білорусі законною метою НАТО

Білорусь, яка запевняє у своїй непричетності до війни РФ проти України, але розміщує в себе на території ретранслятори для "Шахедів" і "Орешник", прекрасно знає, що відбувається.

Країна перебуває в тому моменті, коли білоруси мають розуміти всі ризики, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", вирізки з якого опубліковано в офіційних акаунтах глави держави.

За його словами, ретранслятори для "Шахедів" на білоруській території допомагають Росії вражати громадян України та її енергетику, оскільки завдяки їм відбувається коригування ударів.

"Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми повинні це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, що здійснюється з території Білорусі", — запевняє Зеленський.

Наступним кроком до зростання напруженості він назвав підготовку майданчика для розміщення "Орешника", російського експериментального рухомого ґрунтового ракетного комплексу на території Білорусі.

"На мій погляд, НАТО має дивитися на ліщину як на легітимну ціль. Україна буде оцінювати цю загрозу. Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки "Орешника". Усі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь "Орешник" не завезли, вони завезли відповідні машини. А роблять усе так, щоб лякати Європу. Але він даремно грається, тому що після цих кроків, уже не питаючи Лукашенка, росіяни відвезуть "Орешник" на територію Білорусі", — підкреслив політик.

Він назвав великим ризиком для України спільні військові навчання з РФ у Білорусі:

"Ми подивимося, наскільки вони будуть великі. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це, безумовно, великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів".

Зеленський також запевнив, що санкціями проти президента Білорусі Олександра Лукашенка не обмежиться:

"Ми будемо це розвивати і зараз працюємо над юридичним базисом щодо продовження санкційної політики. Це стосуватиметься не тільки Лукашенка, а й його оточення, його синів тощо".

Він додав, що поки не обговорював питання Лукашенка з американцями, оскільки ті "налаштовані знайти з ним комунікацію і результат дипломатичним шляхом"

"Ми будемо включатися зараз у цей трек і говорити з американцями, що так не може бути. Що він підтримує російський режим — не тільки підтримує геополітику Росії, а й підтримує війною і допомагає вбивати цивільних", — запевнив глава держави, додавши, що в України є всі необхідні докази.

В ідеалі, вважає Зеленський, добре було б, щоб і Україна, і Білорусь стали членами ЄС, оскільки це правильно з точки зору економіки, геополітики та незалежності.

"Люди в Білорусі розумні. Просто антиєвропейська пропаганда, яка там працює довгі роки, дає тільки однобокі сигнали: начебто в Білорусі будуть обмеження для їхнього бізнесу і розвитку, ціни будуть високими, а зарплати маленькими, люди будуть жебраками. Усе це просто пропаганда. Але, безумовно, членство в ЄС — це вибір самих білорусів".

Зеленський наголосив, що якщо в країні буде вільне керівництво, "яке дасть їм свободу, яке поважатиме незалежність України", Україна буде впевнено поважати незалежність Білорусі:

"Найкраще, що може бути — мирні відносини, коли ми поважаємо суверенітет один одного і ракети не летять з однієї країни на іншу. Я б дуже хотів, щоб війна закінчилася і що-небудь змінилося у відносинах між нашими країнами. Усе-таки білоруський народ не починав війни проти України. Думаю, що це наймудріший вибір або статус, у якому потрібно залишатися білорусам".

Тим часом Олександр Лукашенко у привітанні з Днем захисників Вітчизни, який відзначають у країні 23 лютого, заявив, що на прикордонних рубежах Білорусі "спадкоємці нацистів знову намагаються сформувати броньований кулак для кидка на Схід".

"Ми все це знаємо, відстежуємо і розуміємо. Переконаний, що протистояти агресору може тільки сучасна, мобільна, добре оснащена армія. Така, яку ми з вами створювали всі ці роки", — запевнив він.

Нагадаємо, у Білорусі почали масштабну перевірку військ.

Також повідомлялося, що Лукашенко назвав РФ "непереможною" і передрік Європі "тяжкий кінець".