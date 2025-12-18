Лукашенко заявив, що "Орєшнік" заступив на бойове чергування в Білорусі (відео)

17 грудня російський експериментальний рухомий рухомий ґрунтовий ракетний комплекс "Орєшнік" заступив на бойове чергування в Білорусі.

Про це президент країни Олександр Лукашенко заявив у Посланні білоруському народу і парламенту, повідомляє "Белта".

"Перші позиції обладнані для ракетного комплексу "Орєшнік". Він у нас з учорашнього дня і заступає на бойове чергування", — розповів політик.

Олександр Лукашенко заявив про розгортання "Орєшніка" в Білорусі

Ще на початку листопада на 3-й Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки Лукашенко повідомив, що РФ зберігає на території Білорусі частину своєї ядерної зброї, а також там розгорнуто балістичні ракети середньої дальності "Ліщина".

"Розміщення цієї зброї в Білорусі є лише відповіддю на ескалацію ситуації", — запевнив він, маючи на увазі війну в Україні.

Глава Білорусі запевняв, що Мінськ "нікому не загрожує і лише забезпечує власну безпеку".

"Орєшнік" — експериментальна балістична ракетна система середньої дальності. Президент РФ Володимир Путін стверджував, що в разі масованого застосування ракет системи "Орєшнік" міць удару "буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї".

Постачання ракет "Ліщина" до Білорусі відбулося після чотириденних навчань Росії та РБ "Захід-2025". Однією з випробуваних систем озброєння була ця балістика.

Ракетний комплекс "Орєшнік" Фото: З відкритих джерел

РФ уперше запустила ракету по Україні в листопаді 2024 року, вдаривши нею по Дніпру. Її виявлення системами ППО ускладнює те, що "Орєшнік" рухається зі швидкістю в кілька тисяч кілометрів на годину і летить у верхніх шарах атмосфери.

Нагадаємо, у Держдумі хочуть відправити "Орєшнік" на Кубу і до Венесуели.

Також повідомлялося, що Лукашенко заявив, що Україна нібито "зникне з карти", якщо російсько-українська війна триватиме.