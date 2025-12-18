Лукашенко заявил, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси (видео)

17 декабря российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси.

Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и парламенту, сообщает "Белта".

"Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", — рассказал политик.

Еще в начале ноября на 3-й Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко сообщил, что РФ хранит на территории Беларуси часть своего ядерного оружия, а также там развернуты баллистические ракеты средней дальности "Орешник".

"Размещение этого оружия в Беларуси является лишь ответом на эскалацию ситуации", — заверил он, имея в виду войну в Украине.

Глава Беларуси заверял, что Минск "никому не угрожает и лишь обеспечивает собственную безопасности".

"Орешник" — экспериментальная баллистическая ракетная система средней дальности. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы "Орешник" мощь удара "будет сопоставима с применением ядерного оружия".

Поставка ракет "Орешник" в Беларусь состоялась после четырехдневных учений России и РБ "Запад-2025". Одной из испытанных систем вооружения была эта баллистика.

Ракетный комплекс "Орешник" Фото: Из открытых источников

РФ впервые запустила ракету по Украине в ноябре 2024 года, ударив ею по Днепру. Ее обнаружение системами ПВО затрудняет то, что "Орешник" движется со скоростью в несколько тысяч километров в час и летит в верхних слоях атмосферы.

Напомним, в Госдуме хотят отправить "Орешник" на Кубу и в Венесуэлу.

Также сообщалось, что Лукашенко заявил, что Украина якобы "исчезнет с карты", если российско-украинская война будет продолжаться.