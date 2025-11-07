"Всего в 440 километрах от Киева": насколько угрожающий для Украины "Орешник" в Беларуси

Лидер Александр Лукашенко заявил о развертывании баллистической ракеты "Орешник" на территории Беларуси, заверив, что это — не угроза. Однако в СМИ предупреждают, что оружие, которое трудно сбить, приблизится к столице Украины, и ВСУ будут иметь еще меньше времени на реакцию в случае удара.

Чиновники из более 40 стран собрались на прошлой неделе в Беларуси на 3-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. Пока другие участники мероприятия говорили об уменьшении напряженности и конфликтов между странами Евразии, речь белорусского лидера Александра Лукашенко стала показательной. Он сообщил, что РФ хранит на территории Беларуси часть своего ядерного оружия, а также там развернуты баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Об этом говорится в материале Forbes от 6 ноября.

"Размещение этого оружия в Беларуси является лишь ответом на эскалацию ситуации", — заверил Лукашенко, имея в виду войну в Украине.

Он заверил, что Минск никому не угрожает и лишь обеспечивает собственную безопасность. Впоследствии белорусское правительство подтвердило, что получило ракеты "Орешник". Лукашенко же уточнил, что баллистические ракеты будут полностью готовы к эксплуатации и введены в боевую готовность до конца декабря.

Чем это грозит Украине

Поставка ракет "Орешник" состоялась после четырехдневных учений России и Беларуси "Запад-2025". Одной из испытанных систем вооружения была эта баллистика. РФ впервые запустила ракету по Украине в ноябре 2024 года. Ее обнаружение системами ПВО затрудняет то, что "Орешник" движется со скоростью в несколько тысяч километров в час и летит в верхних слоях атмосферы.

"Поскольку эти баллистические ракеты теперь предоставлены Беларуси, это увеличит ударные возможности России в пределах Украины. Минск находится всего в 440 километрах от Киева, тогда как Москва — в 1500 километрах от украинской столицы. Учитывая это географическое расположение, если Россия решит запустить "Орешники" по Украине с территории Беларуси, это сделает атаки на Украину более смертоносными, поскольку россияне смогут быстрее поразить критическую инфраструктуру Украины. Это также даст Вооруженным силам Украины меньше времени для реагирования на потенциальное развертывание этих баллистических ракет", — отметили в издании.

В СМИ предположили, что украинские чиновники будут внимательно следить за ситуацией в Беларуси и готовить меры предосторожности на случай воздушного нападения. С начала полномасштабной войны Лукашенко помогает Кремлю в войне, в частности позволял транспортировать через территорию страны оружие и оборудование. Однако на развертывание своих войск Минск не решился. Это связывают с отсутствием поддержки войны в Украине среди общества и военных.

Напомним, 31 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия имеет в своем резерве еще две ракеты "Орешник". С его слов, дальность этой баллистики составляет примерно 5 тысяч километров, при этом существует "мертвая зона" примерно 700 километров.

Лидер Александр Лукашенко заверил, что Беларусь "может бахнуть, если будет плохо". Он напомнил, как якобы "на его глазах" на Донбассе "притесняли русскоязычных", и это стало причиной войны.