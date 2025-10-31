"Не провоцируйте": Лукашенко подтвердил развертывание "Орешника" в Беларуси и пригрозил "бахнуть"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в декабре. Он заявил, что развертывание комплекса должно продемонстрировать зарубежным оппонентам готовность страны к применению оружия в случае угрозы.

Как сообщает издание "БЕЛТА", во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко охарактеризовал "Орешник" как "страшное оружие" и отметил, что решение о его применении будет приниматься вместе с президентом России Владимиром Путиным. Комплекс станет на боевое дежурство в декабре для демонстрации готовности к удару в случае опасности, а зарубежных оппонентов он предупредил "не провоцировать".

"Орешник" — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Зачем? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе притесняли русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", — сказал Лукашенко.

Более того, он напомнил о минских переговорах и утверждал, что мирные договоренности были сорваны из-за обмана оппонентов, что привело к многочисленным жертвам среди украинцев.

"Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, доскакались. Уже два миллиона погибло людей и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы, и так далее", — добавил чиновник.

Самопровозглашенный президент также отметил, что другие страны активно закупают оружие, а Беларуси необходимо готовить собственные средства сдерживания. Он сообщил, что ядерное вооружение Беларуси было обновлено и приведено в порядок совместно с Россией, а также проводятся тренировки по его применению, включая ракетную и авиационную составляющие.

Напомним, что, по словам Владимира Зеленского, у России осталось шесть ракет "Орешник", которые планируют разместить их в Беларуси. По его мнению, это может представлять угрозу для Европы.

