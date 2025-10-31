"Не провокуйте": Лукашенко підтвердив розгортання "Орешника" в Білорусі та пригрозив "бахнути"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що ракетний комплекс "Орешник" буде поставлений на бойове чергування у грудні. Він заявив, що розгортання комплексу має продемонструвати закордонним опонентам готовність країни до застосування зброї у разі загрози.

Як повідомляє видання "БЕЛТА", під час робочої поїздки до Вітебської області Лукашенко охарактеризував "Орешник" як "страшну зброю" та зазначив, що рішення про її застосування буде ухвалюватися разом з президентом Росії Володимиром Путіним. Комплекс стане на бойове чергування в грудні для демонстрації готовності до удару у разі небезпеки, а закордонних опонентів він попередив "не провокувати".

"Орєшнік" — страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. От ми сядемо з Путіним, приймемо рішення і бахнемо. Тому не наривайтеся. Адже війна починалася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, травили. Це було на моїх очах", — сказав Лукашенко.

Ба більше, він нагадав про мінські переговори та стверджував, що мирні домовленості були зірвані через обман опонентів, що призвело до численних жертв серед українців.

"Виявляється, не домовились. Виявляється, приїхали в Мінськ, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Ну, доскакались. Уже два мільйони загинуло людей і скалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці, і так далі", — додав посадовець.

Самопроголошений президент також зазначив, що інші країни активно закуповують зброю, а Білорусі необхідно готувати власні засоби стримування. Він повідомив, що ядерне озброєння Білорусі було оновлене та доведене до ладу спільно з Росією, а також проводяться тренування з його застосування, включно з ракетною та авіаційною складовими.

Нагадаємо, що, за словами Володимира Зеленського, у Росії залишилося шість ракет "Орешник", які планують розмістити їх у Білорусі. На його думку, це може становити загрозу для Європи.

Також Фокус писав, що СБУ разом із розвідкою знищила одну з трьох російських ракетних установок "Орешник".