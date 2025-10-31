"Європі варто звернути увагу": Росія планує розмістити ракети "Орешник" у Білорусі, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Росії наразі залишилось шість ракет типу "Орешник" із дальністю польоту близько 5 тисяч кілометрів. Він також підкреслив, що Москва планує розмістити ці ракети на території Білорусі, і це може створити потенційну загрозу для східної Європи.

Як повідомляє видання РБК-Україна, 31 жовтня президент під час брифінгу в Києві розповів про стан російських ракетних арсеналів. За його словами, з наявних "Орешників" один вже застосовано, а приблизно два знаходяться у резерві.

Зеленський зазначив, що дальність дії цих ракет становить близько 5 тисяч кілометрів, при цьому існує "мертва зона" приблизно 700 км. Він наголосив, що Європі, особливо країнам Східної Європи, варто уважно стежити за можливим розміщенням пускових комплексів у Білорусі.

"Один постріл вони застосували, ми вважаємо, що десь є ще два постріли. Що тут важливо, вони хочуть розміщення "Орешника" в Білорусі. Ми розуміємо, у них приблизно радіус дії 5 тисяч км і є мертва зона 700 км. Європейцям, особливо східній Європі треба звернути на це увагу", — додав голова держави.

Крім того, глава держави повідомив, що Україна передала союзникам список із 25 російських виробників, які займаються виробництвом "Орешника" і наразі не перебувають під санкціями. На думку Зеленського, важливо включити ці компанії до санкційних списків, аби обмежити потенційну загрозу.

У Службі зовнішньої розвідки України додали, що у поточному році було виготовлено до трьох ракет "Орешник", а план виробництва передбачає до шести одиниць щороку.

Також під час брифінгу Зеленський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але контрольованою: близько 170 тисяч російських військ намагаються захопити місто, проте ЗСУ утримують позиції та завдають противнику втрат. Президент також спростував чутки про оточення українських військ і непрямо відповів Путіну, що його намір приїхати до Покровська не змінить ситуації й всі розуміють, чим це може закінчитися.

Нагадаємо, що СБУ разом із розвідкою знищила одну з трьох російських ракетних установок "Орешник".

Раніше Фокус писав, що на робочому столі Лукашенка під час зустрічі з прем'єром Киргизстану помітили модель цього ракетного комплексу, що потрапила в кадр пропагандистського каналу.