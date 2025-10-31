Глава СБУ повідомив про знищення установки "Орешник" ЗС РФ: як провели таємну операцію

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою зовнішньої розвідки знищила одну з трьох ракетних установок "Орешник" Російської Федерації. Агенти діяли за 600 км від України на полігоні "Капустин Яр".

Знищення ракетної установки "Орешнік" відбулось у 2023 році, сказав глава СБУ Василь Малюк під час зустрічі з медіа. Фрагмент розмови з'явився у каналі УНІАН. З'ясувалось, що агенти СБУ та ГУР повністю знищили установку, але на той час було ще навіть невідоме її призначення.

Малюк уточнив, що під час атаки загинули російські солдати, і нагадав, що на той час РФ ще не погрожувала "Орешником". Результати операції тримали в таємниці, але про них знав президент України Володимир Зеленський та лідери кількох інших країн.

"Росіяни на той час їм ще особливо не загрожували. Якщо не помиляюся, це було позаминулого літа", — зауважив Василь Малюк.

Відео дня

Репліка глави СБУ пролунала у відповідь на слова президента про можливість ракетних установок, які могли зробити три постріли. Також глава держави нагадав, що установки "Орешник" Кремль планував розмістити в Білорусі. Зеленський уточнив, що дальність ракети — 5 500 км, а "мертва зона" (куди вона не може дістати) — 700 км.

"Ми вважаємо, що десь є ще два пости. В цьому році було виготовлено, можливо, до трьох, і заплановано до шести на рік", — додав президент, зауваживши, що до виробництва причетні 25 компаній, які досі не під санкціями.

Зауважмо, що побіжний пошук у мережі не дав інформації про якісь загрози (повітряні тривоги, вибухи тощо) для російського полігону "Капустин Яр" в Астраханській області у 2023 році. РосЗМІ ТАСС 11 квітня 2023 року повідомило, що на полігоні випробували міжконтинентальну балістичну ракету: тип не вказано. Російське Міноборони заявило, пробний пуск підтвердив результативність розробки нових ракетних комплексів стратегічного призначення. Ракета злетіла з Капустиного Яру та влучила по навчальній цілі на полігоні Сари-Шаган у Казахстані (пролетіла 2 тис. км), розповіли росіяни.

Ракета Орешник — деталі

Зазначимо, в ніч на 21 листопада 2024 року ЗС РФ атакували промисловий об'єкт у Дніпрі. На відео з місця подій показали кілька яскравих спалахів, спрямованих вертикально згори донизу. Після цього з'явилась заява президента РФ Володимира Путіна про ракету "Орешник". З його слів, ця потужна зброя вже пішла у серійне виробництво.

Ракета "Орешник" — балістична ракета проміжної дальності, створена, ймовірно, на основі старої розробки РС-25 "Рубіж". Ракета здатна розвивати швидкість до 12 300 км/год і при підльоті до цілі розколюється на шість суббоєприпасів. Аналітики порталу Defense Express повідомили, що на уламках ракети у Дніпрі відшукали дату 2017 року і припустили, що вона могла бути готова у 2017-18 рр. і лежала на складі. Крім того з'ясувалось, що для удару по Дніпру не використали вибухівку, а руйнування після влучання — наслідок прильоту об'єкта з високою кінетичною енергією на надзвуковій швидкості.

Нагадуємо, у серпні глава Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що готує полігон для ПГРК "Орешник", і сказав, куди може спрямувати ракети.