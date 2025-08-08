У Білорусі готують позиції для ПГРК "Орешник": Лукашенко сказав, куди полетять ракети

Президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує на пересувний (рухомий) ґрунтовий ракетний комплекс "Орешник" Збройних сил Російської Федерації, який от-от з'явиться на спеціальних полігонах. Посадовець нагадав, що ракета, випущена цим комплексом, може нести ядерну боєголовку, але летітиме вона не в Україну.

Російський комплекс "Орешник" з відповідними ракетами з'явиться на території Білорусі до кінця 2025 року, заявив Лукашенко в інтерв'ю The Times. Політик уточнив, що планує цими ракетами дати відсіч нападу країн НАТО, і пригрозив, що завдасть їм "неприйнятної шкоди".

У білоруського президента поцікавились, як він ставиться до можливих загроз з боку сусідніх країн, які можуть вдарити по його сховищах ядерних боєголовок, як це зробили США в Ірані. У відповідь Лукашенко заявив, що для "Орешника" готуються позиції та, якщо буде потреба, запустять і ядерні ракети.

"Ми знаємо, що потрібно робити. Ці уроки зрозумілі. Наша доктрина базується на завданні неприйнятної шкоди Польщі, Литві, Латвії, Естонії чи будь-кому, хто воюватиме з нами. До кінця року, окрім ядерної зброї, у нас буде також те, що вони називають "Орешник". Ми вже визначили та будуємо перші місця розгортання – ці райони готуються, і ми отримаємо цю зброю", — сказав політик.

The Times спитало Лукашенка, як ставляться США до появи ядерних боєголовок на території Білорусі й чи просять "не продовжувати". Президент Білорусі наголосив, що не планує суїциду.

"Ніхто не хоче використовувати ядерну зброю – ні Путін, ні я, ніхто. Але ваші супутники, ваші друзі та союзники також повинні це розуміти. Я сказав це відкрито: "Якщо хтось перетне наш кордон, ми негайно відповімо всією наявною у нас зброєю". Це не залякування, а просто попередження", — заявив він.

Ракети "Орешник" РФ — деталі

Зазначимо, у листопаді 2024 року ЗС РФ вперше застосувала ракету "Орешник", яка вдарила по підприємству у Дніпрі. Спершу Кремль заперечував застосування нового виду зброї, але згодом президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни вдарили по українцях балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Тим часом експерти припустили, що ідеться про модифікацію ракети РС-26 "Рубеж", яку запустили, ймовірно, з полігону у "Капустин Яр" в Астраханській області.

Нагадуємо, 1 серпня Лукашенко зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, який розповів, як просувається виробництво ракет (чи ПГРК) "Орешник" і чи з'явились вони на російсько-українському фронті.