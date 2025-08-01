Путін заявив про серійне виробництво "Орешника": у ЦПД висміяли припущення і пояснили, чому

Глава Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки України Андрій Коваленко висміяв заяву про серійне виробництво балістичної ракети "Орешник". Про серійне виробництво і про надходження нової зброї в армію заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

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Росія не могла влаштувати масове виробництво "Орешника", оскільки вже другий пуск закінчився невдало, заявив Коваленко у Telegram-каналі. На думку посадовця, Путін чомусь приховав цю невдачу і тепер говорить про начебто "серію".

Допис Коваленка з'явився вдень 1 серпня, після заяви Путіна, яка пролунала у відповідь на 10-денний ультиматум президента США Дональда Трампа про зупинення вогню. Глава ЦПД зауважив, що смішно говорити про серійне виробництво "Орешника" на тлі невдачі на етапі випробувань.

"Про "Орешник" особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "Орешник" не полетів. А тут ціле серійне виробництво", — написав посадовець.

У наступному дописі Коваленко "ловить" російського президента на ще одній брехні. Глава ЦПД спростував заяву Путіна про повну окупацію Часового Яра і наголосив, що там тривають бої.

Ракета "Орешник" - Коваленко про заяву Путіна Фото: Скриншот

Тим часом росЗМІ опублікували фрагмент виступу Путіна щодо "Орешника". Бачимо, що президент РФ сидить на лавці поруч з президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Глава Кремля запевнив, що начебто "зроблено перший серійний комплекс [ракета] "Орешник" і що він вже начебто надійшов у ЗС РФ. На думку Путіна, "серія запрацювала".

Ракета "Орешник" — деталі

Зазначимо, "Орешник" — балістична ракета РФ середньої дальності, яку росіяни вперше запустили 21 листопада 2024 році під час атаки по Дніпру. Ракета вдарила на території заводу "Південьмаш", але не призвела до жертв та руйнувань. Пуск відбувся з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області РФ. Росіяни певний час приховували наявність цього засобу ураження, але згодом Путін особисто оголосив про появу "новітньої зброї".

За оцінками The New York Times, ракета, ймовірно, створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-26 "Рубеж", перші випробування якої відбулись у 2011 році. Втім, "Орешник" удвічі менший за "Рубеж" і тому летить на меншу відстань. Орієнтовна дальність — близько 5,5 тис. км, а швидкість — 12 300 км/год.

Фокус зібрав інформацію про ракету "Орешник" та уточнив у експертів, який засіб ППО може збити цю ракету. З'ясувалось, що допомогти може ПРО THAAD за 3 млрд дол.

Нагадуємо, у травні 2025 року глава ЦПД пояснив, навіщо РФ відродила ідею ракети "Орешник".