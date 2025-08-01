Путин заявил о серийном производстве "Орешника": в ЦПД высмеяли предположение и объяснили, почему

Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности Украины Андрей Коваленко высмеял заявление о серийном производстве баллистической ракеты "Орешник". О серийном производстве и о поступлении нового оружия в армию заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Россия не могла устроить массовое производство "Орешника", поскольку уже второй пуск закончился неудачно, заявил Коваленко в Telegram-канале. По мнению чиновника, Путин почему-то скрыл эту неудачу и теперь говорит о якобы "серии".

Сообщение Коваленко появилось днем 1 августа, после заявления Путина, которое прозвучало в ответ на 10-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа об остановке огня. Глава ЦПД отметил, что смешно говорить о серийном производстве "Орешника" на фоне неудачи на этапе испытаний.

"Про "Орешник" особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел. А тут целое серийное производство", — написал чиновник.

В следующем посте Коваленко "ловит" российского президента на еще одной лжи. Глава ЦПД опроверг заявление Путина о полной оккупации Часового Яра и отметил, что там продолжаются бои.

Ракета "Орешник" — Коваленко о заявлении Путина Фото: Скриншот

Тем временем росСМИ опубликовали фрагмент выступления Путина об "Орешнике". Видим, что президент РФ сидит на скамейке рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава Кремля заверил, что будто бы "сделан первый серийный комплекс [ракета] "Орешник" и что он уже вроде бы поступил в ВС РФ. По мнению Путина, "серия заработала".

Ракета "Орешник" — детали

Отметим, "Орешник" — баллистическая ракета РФ средней дальности, которую россияне впервые запустили 21 ноября 2024 году во время атаки по Днепру. Ракета ударила на территории завода "Южмаш", но не привела к жертвам и разрушениям. Пуск состоялся с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Россияне некоторое время скрывали наличие этого средства поражения, но позже Путин лично объявил о появлении "новейшего оружия".

По оценкам The New York Times, ракета, вероятно, создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 "Рубеж", первые испытания которой состоялись в 2011 году. Впрочем, "Орешник" вдвое меньше "Рубежа" и поэтому летит на меньшее расстояние. Ориентировочная дальность — около 5,5 тыс. км, а скорость — 12 300 км/ч.

Фокус собрал информацию о ракете "Орешник" и уточнил у экспертов, какое средство ПВО может сбить эту ракету. Выяснилось, что помочь может ПРО THAAD за 3 млрд долл.

Напоминаем, в мае 2025 года глава ЦПД объяснил, зачем РФ возродила идею ракеты "Орешник".