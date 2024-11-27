Самое дальнобойное оружие в войнах в Европе: ракеты "Орешник" долетят до большей части континента, — NYT

По словам Тимоти Райта, эксперта по российским ракетам, суббоеприпасы на баллистических ракетах большой дальности "довольно необычны". Но во многих ракетах используются те же технологии.

Следователи анализируют обломки завода, пораженного новой российской баллистической ракетой средней дальности на прошлой неделе. Но дебаты о стратегических последствиях ракеты, известной как "Орешник", продолжаются. Как на поле боя в Украине, так и относительно того, что это может означать для стран НАТО в Европе. Об этом пишет The New York Times.

До сих пор не ясно, какие взрывчатые вещества, если таковые имелись, ракета несла при ударе по Днепру.

"Орешник" — новое оружие?

Пентагон утверждает, что эта ракета представляет собой модификацию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 "Рубеж", которая испытывается с 2011 года.

"Эта система находится в разработке уже некоторое время", — сказал Джеффри Льюис, эксперт по ядерному нераспространению в Институте международных исследований Миддлбери.

Между ракетными системами "Орешник" и "Рубеж" есть некоторые физические различия. Обломки с места крушения показывают, что первая имела окружность чуть больше метра, по сравнению с почти двумя метрами у "Рубежа", по словам Тимоти Райт, эксперт по российским ракетам Международного института стратегических исследований.

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Это может быть связано с тем, что у "Орешника" более короткий радиус действия, чем у "Рубежа". Как межконтинентальная баллистическая ракета, "Рубеж" фактически сможет достичь целей в любой точке Земли, говорят эксперты, в то время как баллистическая ракета "Орешник" сможет пролететь всего около 5, 5 тыс. км. Она может достичь большей части Европы.

Несмотря на то, что ее дальность ниже дальности МБР, Ник Браун, аналитик британской оборонной разведывательной фирмы Janes, сказал, что это самое дальнобойное оружие, которое когда-либо применялось в конфликтах в Европе.

Основываясь на данных о предыдущих испытаниях, эксперты говорят, что "Рубеж" может нести до четырех боеголовок. Украинские официальные лица заявили, что такая ракета несла шесть ракет, каждая с кластером из шести суббоеприпасов, во время удара по Днепру. Также, по данным Украины, Россия могла накопить до 10 таких ракет.

Суббоеприпасы на баллистических ракетах большой дальности — "довольно необычны", отметил Райт. Но во многих ракетах используются все те же технологии. Не нужно изобретать велосипед всякий раз, когда создается новая ракета.

Ущерб от ракеты Орешник

Удар ракетой "Орешник" привел к повреждению объектов гражданской инфраструктуры и инфраструктуры Днепра. Сообщений о погибших в результате атаки не поступало.

Подвергшийся удару оружейный завод, вероятно, не получил серьезного ущерба, на основании спутниковых снимков, сделанных после атаки.

"Ущерб, нанесенный предприятию, весьма специфичен — никаких крупных взрывов, только большие дыры в крышах", — отметил Льюис.

Баллистические ракеты выводятся в атмосферу ракетами, а затем снижаются на высокой скорости из-за силы тяжести. Это может сильно затруднить их перехват системами ПВО и сделать практически невозможным, если будут сброшены суббоеприпасы. Анализ Janes показал, что американские ракетные системы, такие как Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), могут перехватить ракету, когда она летит над атмосферой, как и система обороны Arrow 3, используемая Израилем, но у Украины таких систем нет.

Эксперты отмечают, что боеголовки этой ракеты, вероятно, несли очень небольшое количество взрывчатки или, возможно, вообще не несли, основываясь на видеозаписях небольших взрывов, которые они вызвали при ударе.

"Честно говоря, когда вы приближаетесь на таких скоростях, инертные боеголовки наносят чертовски много повреждений", — сказал Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Но четких снимков места крушения пока нет.

Ядерная угроза

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Есть также мнение, что "Орешник" — это не про боевое преимущество на поле боя, а "ядерная дубинка", отметил Том Каркас, директор ракетного проекта в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Напомним, что, по данным Reuters, у ракеты "Орешник" были боеголовки без взрывчатки.

Также сообщалось о том, почему РФ ударила "Орешником" по Днепру, а не Киеву.