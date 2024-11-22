Запущено серийное производство: Путин заявил, что продолжит атаки "Орешником" (видео)

Владимир Путин заявил, что такого оружия, как "Орешник", ни у кого в мире нет, а его ударная сила сопоставима с оружием стратегического значения.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что баллистическая ракета "Орешник", которой Россия ударила по Днепру, успешно прошла испытания и будет использоваться в боевых действиях и дальше. Об этом лидер страны-агрессора заявил 22 ноября на совещании с руководством Министерства обороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса.

"Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет", — заявил Путин и добавил, что "Орешник" — гиперзвуковое высокоточное оружие, систем перехвата которого в мире не существует.

Российский президент утверждает, что ракета "Орешник" будет и дальше испытываться в боевых условиях в зависимости от "ситуации и угроз", которые возникают для РФ. Он заявил, что Москва имеет достаточный запас таких ракет, готовых к применению, и уже принято решение о серийном производстве.

По словам президента РФ, атака ракетной системы "Орешник" может быть сравнима по ударной силе с оружием стратегического значения, хотя по факту им не является.

"Ракетная система "Орешник" — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. Учитывая свою ударную мощь, особенно в случае массированного, группового применения, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника можно будет сравнить по эффекту, по своей мощи с оружием стратегического назначения", — заявил президент РФ.

Однако оружием массового поражения Путин новую ракету не называет — и подчеркивает это.

Также президент РФ анонсировал выпуск других систем, подобных "Орешнику", которые сейчас проходят испытания.

Путин заявил, что РФ ударила по "Южмашу" в Днепре новейшей ракетой "Орешник", в обращении к россиянам 21 ноября. Тогда он сказал, что эта ракета атакует цель со скоростью 10 махов, что равно 2,5-3 километрам в секунду, и современные средства ПВО не способны ее перехватить. Удар он назвал ответом на агрессивные действия НАТО в отношении России.

Фокус спросил у военных аналитиков, что они думают о первом в мире ударе МБР. Опрошенные эксперты говорят что Путин заявляет о новой ракете "Орешник", чтобы смягчить возможные последствия для РФ после применения оружия массового поражения.