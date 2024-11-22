Запущено серійне виробництво: Путін заявив, що продовжить атаки "Орешником" (відео)

Володимир Путін заявив, що такої зброї, як "Орешник", ні в кого у світі немає, а її ударну силу можна порівняти зі зброєю стратегічного значення.

Президент РФ Володимир Путін сказав, що балістична ракета "Орешник", якою Росія вдарила по Дніпру, успішно пройшла випробування та буде використовуватися у бойових діях і далі. Про це лідер країни-агресора заявив 22 листопада на нараді з керівництвом Міністерства оборони РФ і представниками оборонно-промислового комплексу.

"Такої зброї, як ми знаємо, як ви знаєте, ні в кого у світі поки немає", — заявив Путін і додав, що "Орешник" — гіперзвукова високоточна зброя, систем перехоплення якої у світі не існує.

Російський президент стверджує, що ракету "Орешник" будуть і далі випробовувати в бойових умовах залежно від "ситуації та загроз", які виникають для РФ. Він заявив, що Москва має достатній запас таких ракет, готових до застосування, і вже ухвалено рішення про серійне виробництво.

За словами президента РФ, атака ракетної системи "Орешник" може бути порівняна за ударною силою зі зброєю стратегічного значення, хоча по факту нею не є.

"Ракетна система "Орешник" — це не просто ефективна гіперзвукова зброя. З огляду на свою ударну міць, особливо в разі масованого, групового застосування, та ще й у поєднанні з іншими високоточними далекобійними системами, які також є в Росії, результати її використання по об'єктах противника можна буде порівняти за ефектом, за своєю могутністю зі зброєю стратегічного призначення", — заявив президент РФ.

Однак зброєю масового ураження Путін нову ракету не називає — і наголошує на цьому.

Також президент РФ анонсував випуск інших систем, подібних до "Орешника", які зараз проходять випробування.

Путін заявив, що РФ вдарила по "Південмашу" в Дніпрі новітньою ракетою "Орешник", у зверненні до росіян 21 листопада. Тоді він сказав, що ця ракета атакує ціль зі швидкістю 10 махів, що дорівнює 2,5-3 кілометрам на секунду, і сучасні засоби ППО не здатні її перехопити. Удар він назвав відповіддю на агресивні дії НАТО щодо Росії.

Фокус запитав у військових аналітиків, що вони думають про перший у світі удар МБР. Опитані експерти говорять, що Путін заявляє про нову ракету "Орешник", щоб пом'якшити можливі наслідки для РФ після застосування зброї масового ураження.