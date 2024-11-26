Новое "чудо-оружие" Путина не привело к масштабным разрушениям в Днепре (спутниковые снимки)

По словам провоенных блогеров РФ, после удара по "Южмашу" цеха остались нетронутыми, ничего не "превратилось в пыль". Получил повреждения только частный жилой район.

Новое "чудо-оружие" главы Кремля Владимира Путина, которым ударили по Днепру, нанесло незначительный ущерб, на это указывают опубликованные спутниковые снимки, хотя в РФ заявляют о том, что оборонный завод в Днепре был "стерт в пыль". Об этом пишет The Daily Mail.

Российские провоенные блогеры задаются вопросом о том, не были ли они введены в заблуждение заявлениями Путина об "Орешнике", который якобы невозможно остановить.

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На опубликованных кадрах новое российское оружие выпускает шесть отдельных боеголовок во время атаки на завод "Южмаш".

В РФ утверждают, что ракету невозможно остановить западными и украинскими системами ПВО, и говорят, что производство этих систем расширят.

По российским данным, новое оружие в 10 раз превышает скорость звука, и перед ним украинские ПВО бессильны.

Российские источники сообщили, что дальность составляет около 5 тыс. км. Министерство обороны РФ заявляет — эта система якобы позволит нанести удар по любой точке Европы и западному побережью США.

По утверждениям российских источников, оборонный завод в Днепре был "полностью уничтожен", а на месте атаки образовалась "черная дыра".

Но опубликованные спутниковые снимки не подтверждают российские заявления о том, что завод был "стерт в пыль".

Удар по заводу в Днепре ракетой "Орешник": фото до и после

На снимках показано, как новая ракета "Орешник" атакует оборонный завод в Днепре, Украина, 21 ноября 2024 года.

Место расположения объекта в Днепре, по которому российские войска нанесли удар ракетой "Орешник" Спутниковые снимки, судя по всему, показывают ограниченный ущерб, нанесенный объекту

Российский провоенный блогер "Романов Лайт" пожаловался на то, что после удара по "Южмашу" цеха остались нетронутыми, ничего не "превратилось в пыль". Он также обратил внимание на то, что частный жилой район получил некоторые повреждения.

Некоторые другие российские источники утверждали, что цель атаки состояла в том, чтобы продемонстрировать мощь оружия и показать его точность и скорость. Высказывалось также мнение, что ракета "Орешник" наносит "подземный урон", который не видно снаружи.

Напомним, что 22 ноября руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, почему РФ ударила "Орешником" по Днепру, а не по Киеву.

Также Фокус в своем материале объяснял, кто из партнеров обеспечит Украине систему ПРО THAAD за $3 млрд.