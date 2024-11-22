Внимание! Летит "Орешник": будут ли дополнительно предупреждать украинцев о возможной атаке МБР

О том, что РФ готовит удар по Украине ракетой средней дальности было известно как минимум накануне атаки, по крайней мере об этом знали США. Лидер Кремля заявил, что теперь перед очередным запуском будет предупреждение мирных жителей о необходимости покинуть зоны возможного поражения. Опрошенные Фокусом эксперты напоминают: в других войнах ни одна из сторон не предупреждала о планах атаковать.

Утром 21 ноября РФ атаковала Днепр, а именно "Южмаш", новой баллистической ракетой. Тогда же президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам заявил о якобы проведении успешного испытания новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

По словам Путина, конфликт в Украине якобы приобрел элементы глобального характера из-за атаки дальнобойными западными ракетами по РФ. Однако в пресс-службе Кремля отметили, что за полчаса до пуска ракеты в автоматическом режиме сообщили США об ударе.

"Российская сторона предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и постоянно поддерживает связь с аналогичной системой США. Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что накануне США сообщали Украине и союзникам о запуске РФ ракеты средней дальности для подготовки к удару.

Предупреждение о российском ударе: какие меры безопасности применяются

Нардеп, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что украинцев предупреждают об атаках врага, в частности, сигналом воздушной тревоги. Также применяются повышенные меры безопасности для всего правительственного квартала, минимизируется количество людей, которое работает во всех госучреждениях.

Нардеп рассказал, что его знакомый работает в общественной организации, которая в том районе предупредила всех, чтобы те не выходили на работу, а жителей жилых домов обходили поквартирно. В частности, это отдельная территория повышенной опасности, а потому к ней принимаются отдельные меры.

"Это стандартный протокол. Это не впервые уже происходит. Я вообще не понимаю, откуда этот хайп. Оно так работает уже не первый раз. Там немного людей живет, немного офисов работает, немного общественных организаций, но все же там есть люди. И конечно, что принимаются меры, чтобы, если не дай бог, чтобы минимизировать потери", — сказал Фокусу Потураев.

Он отметил, что если будет понятно, что межконтинентальная баллистика будет постоянно угрожать центру Киева, то будут приниматься дополнительные меры.

По словам нардепа из "Слуги народа", члена комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, он не слышал официального предупреждения о российском ударе от США, однако были неофициальные угрозы о применении ракетной системы "Рубеж". На вопрос Фокуса о том, была ли известна цель удара, он отметил, что нет, речь шла лишь об угрозе применения.

"Если будет известна какая-то угроза, то конечно люди будут предупреждены", — говорит Вениславский.

Он отметил, что, согласно украинскому законодательству, оповещение людей будет происходить через телевидение, радио, также существует поквартирный обход.

"Сейчас сложно говорить, все будет определяться уровнем угроз и их реальностью. Мы с вами ежедневно живем в реальных угрозах, когда и "Кинжалы", и "Искандеры", и все остальное летает", — подытожил депутат.

Нардеп из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко отметил в разговоре с Фокусом, что население нужно предупреждать о предстоящих вражеских атаках, если союзники точно в этом уверены.

"Если союзники говорят о какой-то угрозе, то эта угроза может быть каждый день. Россияне могут намеренно давать такую информацию, чтобы просто расшатывать, поэтому здесь нет какого-то универсального рецепта. Это зависит от ситуации, от информации. Но о точной информации, в которой наши союзники уверены, — конечно надо сообщать", — отметил Гончаренко.

Появятся ли дополнительные механизмы оповещения украинцев об опасности?

Представитель КГВА Михаил Шаманов сообщил Фокусу, что пока не слышал, чтобы разрабатывались дополнительные механизмы оповещения об опасности граждан в Киеве. Однако напомнил, что сейчас есть предупреждение о воздушной опасности, ПС и КГВА сообщают, какая именно может быть угроза.

"Если объявляется воздушная тревога в Киеве, это означает, что есть потенциальная угроза жизни и здоровью киевлян. Надо идти в укрытие", — заявил Шаманов.

На вопрос, возможен ли поквартирный обход, он отметил, что не представляет, как можно это делать, ведь ракета летит всего несколько минут.

"Вообще-то за оповещение у нас отвечают ГСЧС. И Воздушные силы оповещают в Telegram-канале, какой тип угрозы существует, они пишут, что МиГ поднялся, то есть есть есть угроза применения аэробаллистической ракеты "Кинжал", или пишут о том, что угроза баллистики. Так же и мы пишем — это дроны, баллистика или крылатые ракеты", — рассказал представитель КГВА.

Военный аналитик Павел Нарожный убежден, что украинцев нужно одинаково предупреждать о любой опасности, поскольку всегда нужно реагировать на воздушную тревогу.

"Если мы сделаем воздушные тревоги разного типа — белая, зеленая, красная, усиленная, ослабленная — это будет означать то, что люди на слабые тревоги не будут реагировать. Это очень не верно, реагировать нужно на все тревоги — как минимум, правила двух стен, в идеале — спускаться в укрытие", — сказал Фокусу Нарожный.

Путин будет предупреждать украинцев об атаках МБР?

Лидер Кремля заявил, что Россия якобы будет предупреждать об атаках и заранее предлагать мирным украинцам и гражданам "других дружественных государств" покинуть зону возможного поражения. Зато военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов не верит, что президент РФ Владимир Путин будет предупреждать украинцев о том, что будет наносить удар.

"Он предупреждал население? Он сообщил США. Это геополитическая игра. К сожалению, мы здесь не игроки, нами играют. Он хочет запугать США, чтобы те прекратили помощь Украине. Вот в чем заключается главная цель, поэтому он и предупредил за полчаса до нанесения удара. А то, что он сказал, что будет предупреждать население — я в этом очень сильно сомневаюсь", — говорит Фокусу Жданов.

Нарожный соглашается с тем, что Путин не будет предупреждать о будущих атаках. Но он объяснил смысл слов лидера Кремля о так называемом предупреждении украинцев. Он напомнил, что все диктаторы жили по принципу: "У меня есть большая ракета, я ею ударю, не трогайте меня". Таким образом они угрожают всему цивилизованному миру.

"Найдите сейчас украинца, кроме зашкваренных идиотов, которые слушают и читают российские новости. Нет таких людей. Все нормальные люди читают украинские или западные источники", — сказал аналитик и объяснил, что Кремль хочет, чтобы люди испугались, и в дополнение к украинским источникам начали читать и российские.

Он подчеркнул, что это делается для давления на психику человека.

По словам Жданова, в других войнах ни одна из сторон не предупреждала о планах атаковать. Полковник запаса подчеркнул, что война — это большая хитрость и обман.

"Если вам удалось обмануть своего врага, то вы победили, это часть победы. Никто не говорит, что мы завтра пойдем в атаку. Нет, все просто молча, пряча и маскируя свои действия, идут в атаку. Это же касается средств нападения", — сказал он.

Нарожный также не может вспомнить случаев в истории, чтобы одна сторона конфликта предупреждала другую о ракетном ударе.

Напомним, 22 ноября в ГУР сообщили, что по Днепру враг нанес удар баллистической ракетой, запуск которой, вероятно, состоялся из комплекса "Кедр". Так ракета имела шесть боевых частей, каждая из которой несла шесть суббоеприпасов.

21 ноября эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко рассказал, что если баллистическую ракету средней дальности "Орешник" начинить ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. Более того, последствия радиоактивного загрязнения территорий будут зависеть от направления ветра в момент взрыва.