Увага! Летить "Орешник": чи будуть додатково попереджати українців про можливу атаку МБР

Про те, що РФ готує удар по Україні ракетою середньої дальності було відомо як мінімум напередодні атаки, принаймні про це знали США. Лідер Кремля заявив, що тепер перед черговим запуском буде попередження мирних жителів про необхідність покинути зони можливого ураження. Опитані Фокусом експерти нагадують: у інших війнах жодна зі сторін не попереджала про плани атакувати.

Вранці 21 листопада РФ атакувала Дніпро, а саме "Південмаш", новою балістичною ракетою. Тоді ж президент РФ Володимир Путін під час звернення до росіян заявив про нібито проведення успішного випробування новітньої ракети середньої дальності "Орешник".

За словами Путіна, конфлікт в Україні нібито набув елементів глобального характеру через атаки далекобійними західними ракетами по РФ. Проте в пресслужбі Кремля зауважили, що за пів години до пуску ракети в автоматичному режимі повідомили США про удар.

"Російська сторона попередила американців про пуск "Орешника" по лінії Російського національного центру по зменшенню ядерної небезпеки, який працює в автоматичному режимі і постійно підтримує зв'язок з аналогічною системою США. Попередження було направлене у явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуска", — сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Своєю чергою прессекретарка Білого дому Карін Жан-Пʼєр заявила, що напередодні США повідомляли Україну та союзників про запуск РФ ракети середньої дальності для підготовки до удару.

Попередження про російський удар: які заходи безпеки застосовуються

Нардеп, голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що українців попереджають про атаки ворога, зокрема, сигналом повітряної тривоги. Також застосовуються підвищені заходи безпеки для всього урядового кварталу, мінімізується кількість людей, яка працює у всіх держустановах.

Нардеп розповів, що його знайомий працює в громадській організації, яка в тому районі попередила всіх, аби ті не виходили на роботу, а мешканців житлових будинків обходили поквартирно. Зокрема, це окрема територія підвищеної небезпеки, а тому до неї вживаються окремі заходи.

"Це стандартний протокол. Це не вперше вже відбувається. Я взагалі не розумію, звідки цей хайп. Воно так працює вже не перший раз. Там небагато людей живе, небагато офісів працює, небагато громадських організацій, але все ж таки там є люди. І звичайно, що вживаються заходи, щоб, якщо не дай боже, щоб мінімізувати втрати", — сказав Фокусу Потураєв.

Він наголосив, що якщо буде зрозуміло, що міжконтинентальна балістика постійно загрожуватиме центру Києва, то вживатимуться додаткові заходи.

За словами нардепа зі "Слуги народу", члена комітету Ради з питань національної безпеки Федора Веніславського, він не чув офіційного попередження про російський удар від США, проте були неофіційні погрози щодо застосування ракетної системи "Рубеж". На запитання Фокусу про те, чи була відома ціль удару, він зауважив, що ні, йшлося лише про загрозу застосування.

"Якщо буде відома якась загроза, то звичайно люди будуть попереджені", — каже Веніславський.

Він зауважив, що, згідно з українським законодавством, оповіщення людей відбуватиметься через телебачення, радіо, також існує поквартирний обхід.

"Зараз складно говорити, все буде визначатися рівнем загроз і їх реальністю. Ми з вами щодня живемо в реальних загрозах, коли й "Кинджали", й "Іскандери", й все решта літає", — підсумував депутат.

Нардеп з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко зауважив у розмові з Фокусом, що населення потрібно попереджати про майбутні ворожі атаки, якщо союзники точно в цьому впевнені.

"Якщо союзники говорять про якусь загрозу, то ця загроза може бути кожен день. Росіяни можуть навмисно давати таку інформацію, щоб просто розхитувати, тому тут немає якогось універсального рецепта. Це залежить від ситуації, від інформації. Але про точну інформацію, в якій наші союзники впевнені, — звичайно треба повідомляти", — зауважив Гончаренко.

Чи зʼявляться додаткові механізми оповіщення українців про небезпеку?

Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив Фокусу, що поки не чув, аби розроблялися додаткові механізми оповіщення про небезпеку громадян у Києві. Проте нагадав, що нині є попередження про повітряну небезпеку, ПС та КМВА повідомляють, яка саме може бути загроза.

"Якщо оголошується повітряна тривога в Києві, це означає, що є потенційна загроза життю і здоров'ю киян. Треба йти в укриття", — заявив Шаманов.

На запитання, чи можливий поквартирний обхід, він зауважив, що не уявляє, як можна це робити, адже ракета летить всього декілька хвилин.

"Взагалі-то за оповіщення у нас відповідають ДСНС. І Повітряні сили оповіщають у Telegram-каналі, який тип загрози існує, вони пишуть, що МіГ піднявся, тобто є загроза застосування аеробалістичної ракети "Кинджал", або пишуть про те, що загроза балістики. Так само і ми пишемо — це дрони, балістика чи крилаті ракети", — розповів речник КМВА.

Військовий аналітик Павло Нарожний переконаний, що українців потрібно однаково попереджати про будь-яку небезпеку, оскільки завжди потрібно реагувати на повітряну тривогу.

"Якщо ми зробимо повітряні тривоги різного типу — біла, зелена, червона, підсилена, послаблена — це означатиме те, що люди на слабкі тривоги не будуть реагувати. Це дуже не вірно, реагувати потрібно на всі тривоги — як мінімум, правила двох стін, в ідеалі — спускатися в укриття", — сказав Фокусу Нарожний.

Путін попереджатиме українців про атаки МБР?

Лідер Кремля заявив, що Росія нібито попереджатиме про атаки та заздалегідь пропонуватиме мирним українцям та громадянам "інших дружніх держав" залишити зону можливого ураження. Натомість військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов не вірить, що президент РФ Володимир Путін попереджатиме українців про те, що завдаватиме удар.

"Він попереджав населення? Він повідомив США. Це геополітична гра. На жаль, ми тут не гравці, нами грають. Він хоче залякати США, щоб ті припинили допомогу Україні. Ось в чому полягає головна мета, тому він і попередив за пів години до завдання удару. А те, що він сказав, що буде попереджати населення — я в цьому дуже сильно сумніваюсь", — каже Фокусу Жданов.

Нарожний погоджується з тим, що Путін не попереджатиме про майбутні атаки. Але він пояснив сенс слів лідера Кремля про так зване попередження українців. Він нагадав, що всі диктатори жили за принципом: "У мене є велика ракета, я нею вдарю, не чіпайте мене". Таким чином вони погрожують всьому цивілізованому світу.

"Знайдіть зараз українця, крім зашкварених ідіотів, які слухають і читають російські новини. Немає таких людей. Всі нормальні люди читають українські або західні джерела", — сказав аналітик та пояснив, що Кремль хоче, аби люди злякалися, та на додаток до українських джерел почали читати й російські.

Він наголосив, що це робиться для тиску на психіку людини.

За словами Жданова, в інших війнах жодна зі сторін не попереджала про плани атакувати. Полковник запасу наголосив, що війна — це велика хитрість та обман.

"Якщо вам вдалося обманути свого ворога, то ви перемогли, це частина перемоги. Ніхто не говорить, що ми завтра підемо в атаку. Ні, всі просто мовчки, ховаючи й маскуючи свої дії, йдуть в атаку. Це ж стосується засобів нападу", — сказав він.

Нарожний також не може згадати випадків в історії, аби одна сторона конфлікту попереджала іншу про ракетний удар.

Нагадаємо, 22 листопада в ГУР повідомили, що по Дніпру ворог завдав удару балістичною ракетою, запуск якої, ймовірно, відбувся з комплексу "Кедр". Так ракета мала шість бойових частин, кожна з якої несла шість суббоєприпасів.

21 листопада експерт з питань авіації Валерій Романенко розповів, що якщо балістичну ракету середньої дальності "Орешник" начинити ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром з половину Дніпропетровської області. Ба більше, наслідки радіоактивного забруднення територій залежатимуть від напрямку вітру в момент вибуху.