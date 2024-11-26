Нова "диво-зброя" Путіна не призвела до масштабних руйнувань у Дніпрі (супутникові знімки)

За словами провоєнних блогерів РФ, після удару по "Південмашу" цехи залишилися недоторканими, нічого не "перетворилося на пил". Зазнав пошкодження тільки приватний житловий район.

Нова "диво-зброя" глави Кремля Володимира Путіна, якою вдарили по Дніпру, завдала незначної шкоди, на це вказують опубліковані супутникові знімки, хоча у РФ заявляють про те, що оборонний завод у Дніпрі було "стерто в пил". Про це пише The Daily Mail.

Російські провоєнні блогери задаються питанням про те, чи не були вони введені в оману заявами Путіна про "Орешник", який начебто неможливо зупинити.

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На опублікованих кадрах нова російська зброя випускає шість окремих боєголовок під час атаки на завод "Південмаш". У РФ стверджують, що ракету неможливо зупинити західними та українськими системами ППО, і кажуть, що виробництво цих систем розширять. За російськими даними, нова зброя у 10 разів перевищує швидкість звуку, тож перед нею українські ППО безсилі.

Російські джерела повідомили, що дальність становить близько 5 тис. км. Міністерство оборони РФ заявляє — ця система нібито дасть змогу завдати удару по будь-якій точці Європи та західному узбережжю США.

За твердженнями російських джерел, оборонний завод у Дніпрі було "повністю знищено", а на місці атаки утворилася "чорна діра". Але опубліковані супутникові знімки не підтверджують російські заяви про те, що завод "стерто в пил".

Удар по заводу в Дніпрі ракетою "Орешник": фото до і після

На знімках показано, як нова ракета "Орешник" атакує оборонний завод у Дніпрі, Україна, 21 листопада 2024 року.

Місце розташування об'єкта в Дніпрі, по якому російські війська завдали удару ракетою "Орешнік" Супутникові знімки, судячи з усього, показують обмежену шкоду, завдану об'єкту

Російський провоєнний блогер "Романов Лайт" поскаржився на те, що після удару по "Південмашу" цехи залишилися недоторканими, нічого не "перетворилося на пил". Він також звернув увагу на те, що приватний житловий район зазнав деяких пошкоджень.

Деякі інші російські джерела стверджували, що мета атаки полягала в тому, щоб продемонструвати міць зброї та показати її точність і швидкість. Висловлювалася також думка, що ракета "Орешник" завдає "підземної шкоди", яку не видно зовні.

Нагадаємо, що 22 листопада керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук розповів, чому РФ вдарила "Орешником" по Дніпру, а не по Києву.

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