Почему РФ ударила "Орешником" по Днепру, а не Киеву: эксперт объяснил, чего боялись россияне

По словам Павла Лакийчука, Украина и так неоднократно демонстрировала миру, сколько Путин врет о российских видах вооружения, а если бы "Орешник" сбили, то для него это был бы "крах".

Российские оккупационные войска ударили баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру, потому что боялись, что их разработку собьют средства противовоздушной обороны, которые сосредоточены вокруг Киева. Об этом в эфире "Киев24" заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Я почти убежден, что удар был нанесен не по Киеву именно потому, что у нас вокруг Киева больше сконцентрировано SAMP/T и Patriot", — сказал Лакийчук.

По его словам сбивать такие ракеты очень сложно, но возможно.

"Украинцы "Петриотом" могут сбивать "Искандеры", баллистические ракеты "Искандер", о которых Путин сказал, что это "несбиваемые вундервафе". Путин рассказывал о неуловимой ракете "Кинжал": что аэробаллистическую ракету "Кинжал" никто сбить не может. Оказалось, украинцы ее могут сбивать", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что Украина продемонстрировала миру, сколько Путин понапридумывал и солгал об этих видах вооружения.

"Если украинцы собьют баллистическую ракету межконтинентальную, то это будет уже не фиаско, а будет крах. Потому что все будут знать, что межконтинентальную баллистическую ракету россиян тоже можно сбить", — подчеркнул Лакийчук.

Напомним, 21 ноября эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко объяснил, какими будут последствия от удара, если "Орешник" начинить ядерным зарядом.

Фокус также писал, что известно о баллистической ракете "Орешник".