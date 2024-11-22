Чому РФ вдарила "Орешником" по Дніпру, а не Києву: експерт пояснив, чого боялись росіяни

За словами Павла Лакійчука, Україна й так неодноразово демонструвала світу, скільки Путін бреше про російські види озброєння, а якщо б "Орешник" збили, то для нього це був би "крах".

Російські окупаційні війська вдарили балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Дніпру, тому що боялись, що їх розробку зіб'ють засоби протиповітряної оборони, які зосереджені навколо Києва. Про це в етері "Київ24" заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Я майже переконаний, що удар був нанесений не по Києву саме тому, що в нас довкола Києва більше сконцентровано SAMP/T та Patriot", — сказав Лакійчук.

За його словами збивати такі ракети дуже складно, але можливо.

"Українці "Петріотом" можуть збивати "Іскандери", балістичні ракети "Іскандер", про які Путін сказав, що це "незбиваємі вундервафе". Путін розказував про невловну ракету "Кинджал": що аеробалістичну ракету "Кинджал" ніхто збити не може. Виявилось, українці її можуть збивати", — зазначив експерт.

Він також підкреслив, що Україна продемонструвала світу, скільки Путін понавигадував та збрехав про ці види озброєння.

"Якщо українці зіб’ють балістичну ракету міжконтинентальну, то це буде вже не фіаско, а буде крах. Тому що всі будуть знати, що міжконтинентальну балістичну ракету росіян теж можна збити", — наголосив Лакійчук.

Нагадаємо, 21 листопада експерт з питань авіації Валерій Романенко пояснив, якими будуть наслідки від удару, якщо "Орешник" начинити ядерним зарядом.

Фокус також писав, що відомо про балістичну ракету "Орешник".