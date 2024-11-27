Найбільш далекобійна зброя у війнах Європи: ракети "Орешник" долетять до більшої частини континенту, — NYT

За словами Тімоті Райта, експерта з російських ракет, суббоєприпаси на балістичних ракетах великої дальності "досить незвичайні". Але в багатьох ракетах використовуються ті самі технології.

Слідчі аналізують уламки заводу, ураженого новою російською балістичною ракетою середньої дальності минулого тижня. Але дебати про стратегічні наслідки ракети, відомої як "Орешник", тривають. Як на полі бою в Україні, так і щодо того, що це може означати для країн НАТО в Європі. Про це пише The New York Times.

Досі не зрозуміло, які вибухові речовини, якщо такі були, ракета несла під час удару по Дніпру.

"Орешник" — нова зброя?

Пентагон стверджує, що ця ракета — модифікація міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-26 "Рубеж", яку випробовують із 2011 року.

"Ця система перебуває в розробці вже деякий час", — сказав Джеффрі Льюїс, експерт з ядерного нерозповсюдження в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері.

Між ракетними системами "Орешник" і "Рубіж" є деякі фізичні відмінності. Уламки з місця аварії показують, що ракета мала окружність трохи більше за метр, порівняно з майже двома метрами у "Рубежу", за словами Тімоті Райта, експерта з російських ракет Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Важливо

Запущено серійне виробництво: Путін заявив, що продовжить атаки "Орешником" (відео)

Це може бути пов'язано з тим, що у "Орешника" коротший радіус дії, ніж у "Рубежу". Як міжконтинентальна балістична ракета, "Рубіж" фактично зможе досягти цілей у будь-якій точці Землі, кажуть експерти, тоді як нова балістична ракета РФ зможе пролетіти лише близько 5,5 тис. км. Вона може досягти більшої частини Європи.

Попри те, що дальність "Орешника" нижча за МБР, Нік Браун, аналітик британської оборонної розвідувальної фірми Janes, сказав, що це наддалекобійна зброя, яку будь-коли застосовували в конфліктах у Європі.

Ґрунтуючись на даних про попередні випробування, експерти кажуть, що "Рубіж" може нести до чотирьох боєголовок. Українські офіційні особи заявили, що "Орешник" несла шість, кожна з кластером із шести суббоєприпасів, під час удару по Дніпру. Також, за даними України, Росія могла накопичити до 10 ракет "Орешник".

Суббоєприпаси на балістичних ракетах великої дальності — "досить незвичайні", зазначив Райт. Але в багатьох ракетах використовуються все ті ж технології. Не потрібно винаходити велосипед щоразу, коли створюється нова ракета.

Збиток від ракети "Орешник"

Удар ракетою призвів до пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та інфраструктури Дніпра. Повідомлень про загиблих унаслідок атаки не надходило. Збройовий завод, який зазнав удару, ймовірно, не зазнав серйозної шкоди, на підставі супутникових знімків, зроблених після атаки.

"Збиток, завданий підприємству, вельми специфічний — ніяких великих вибухів, тільки великі дірки в дахах", — зазначив Льюїс.

Балістичні ракети виводяться в атмосферу ракетами, а потім знижуються на високій швидкості через силу тяжіння. Це може сильно ускладнити їх перехоплення системами ППО і зробити практично неможливим, якщо будуть скинуті суббоєприпаси. Аналіз Janes показав, що американські ракетні системи, такі як Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), можуть перехопити ракету, коли вона летить над атмосферою, як і система оборони Arrow 3, яку використовує Ізраїль, але в України таких систем немає.

Експерти зазначають, що боєголовки, ймовірно, несли дуже невелику кількість вибухівки або, можливо, взагалі не несли, ґрунтуючись на відеозаписах невеликих вибухів, які вони спричинили під час удару.

"Чесно кажучи, коли ви наближаєтеся на таких швидкостях, інертні боєголовки завдають до біса багато ушкоджень", — сказав Том Карако, директор проєкту з протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Але чітких знімків місця аварії поки що немає.

Ядерна загроза

Важливо

Нова "диво-зброя" Путіна не призвела до масштабних руйнувань у Дніпрі (супутникові знімки)

Є також думка, що ця ракета — не про бойову перевагу на полі бою, а "ядерний кийок", зазначив Том Каркас, директор ракетного проєкту в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, у нової ракети РФ були боєголовки без вибухівки.

Також повідомлялося про те, чому РФ вдарила ракетою по Дніпру, а не Києву.