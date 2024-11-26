Удар "Орешником" по Днепру: у ракеты были боеголовки без взрывчатки, — Reuters

Журналисты со ссылкой на собственные источники из украинского правительства отметили, что ракета нанесла "достаточно небольшой" ущерб.

Новая баллистическая ракета, выпущенная Россией по Днепру 21 ноября, несла несколько боеголовок, но не имела взрывчатки. Она нанесла "ограниченный ущерб", сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в правительстве Украины.

"В этом случае (ракета) была без взрывчатки... Не было никаких взрывов, которых мы ожидали. Что-то было, но не очень сильное", — такую информацию предоставили журналистам собственные источники.

По словам экспертов, исключение взрывчатых веществ из "головной части" — теплозащищенной части ракеты, которая несет боеголовку, — оставляет место для приборов, которые страны могут использовать для экспериментов.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар баллистической ракеты средней дальности "Орешник" прошел успешно и достиг цели — ракетно-оборонного предприятия в украинском городе Днепр. Он добавил, что Россия продолжит испытывать ее в боевых условиях и что имеет определенный запас готовых ракет.

По информации официальных лиц США, вероятно, Россия имеет лишь несколько таких ракет. Западные эксперты добавляют, что, очевидно, такое оружие является производной от баллистической ракеты средней дальности РС-26.

"Я бы сказал, что это невероятно дорогой способ нанести, возможно, не такой вред", — сказал директор Программы по нераспространению в Восточной Азии в Центре исследований нераспространения им. Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери в Калифорнии Джеффри Льюис.

Баллистические ракеты средней дальности обычно предназначены для нанесения ядерных ударов на большие расстояния по целям, находящимся на расстоянии тысяч километров. Дальность полета РС-26 составляет более 5000 км, хотя ракета, которая ударила по Украине из Астрахани, пролетела лишь около 700 км.

Удар по Днепру баллистической ракетой "Орешник": что известно

Утром 21 ноября ВС РФ атаковали жилой район Днепра. В результате атаки стало известно о разрушениях рядом с медицинским центром, также получили повреждения несколько домов, машин и гаражей. В тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ во время атаки на город испытала новейшую баллистическую ракету "Орешник".

Позже в Пентагоне сообщили, что Россия создала баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на базе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Там охарактеризовали российский "Орешник" как "экспериментальную баллистическую ракету средней дальности".

Ракета была создана с нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. В зависимости от угла, под которым она запускается, ракета может пролететь чуть более 3400 миль, а это делает ее межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Позже в ГУР сообщили, что таких в арсенале у противника может быть около 10 штук. Владимир Путин отметил, что ракета успешно прошла испытания и будет использоваться в боевых действиях и дальше. Он добавил, что Москва имеет достаточный запас таких ракет, готовых к применению, и уже принято решение о серийном производстве.

Отметим, что недавно руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил, почему ВС РФ ударили "Орешником" по Днепру, а не по Киеву. Он отметил, что если бы "Орешник" сбили, то для Владимира Путина это был бы "крах".

Позже аналитик Александр Кочетков рассказал, что может и чего не может ракета, которая ударила по Днепру. Он отметил, что "на самом деле нет никакой межконтинентальной ракеты "Рубеж", а есть "Орешник" в количестве нескольких опытных образцов.