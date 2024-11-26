Удар "Орешником" по Дніпру: у ракети були боєголовки без вибухівки, — Reuters

Журналісти з посиланням на власні джерела з українського уряду зазначили, що ракета завдала "досить невеликої" шкоди.

Нова балістична ракета, випущена Росією по Дніпру 21 листопада, несла кілька боєголовок, але не мала вибухівки. Вона завдала "обмежених збитків", повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлені джерела в уряді України.

"У цьому випадку (ракета) була без вибухівки… Не було жодних вибухів, на які ми очікували. Щось було, але не дуже сильне", — таку інформацію надали журналістам власні джерела.

За словами експертів, виключення вибухових речовин із "головної частини" — теплозахищеної частини ракети, яка несе боєголовку, — залишає місце для приладів, які країни можуть використовувати для експериментів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що удар балістичної ракети середньої дальності "Орешник" пройшов успішно і досяг мети — ракетно-оборонного підприємства в українському місті Дніпро. Він додав, що Росія продовжить випробовувати її у бойових умовах і що має певний запас готових ракет.

За інформацією офіційних осіб США, ймовірно, Росія має лише кілька таких ракет. Західні експерти додають, що, очевидно, така зброя є похідною від балістичної ракети середньої дальності РС-26.

"Я б сказав, що це неймовірно дорогий спосіб завдати, можливо, не такої шкоди", — сказав директор Програми з нерозповсюдження в Східній Азії в Центрі досліджень нерозповсюдження їм. Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері у Каліфорнії Джеффрі Льюїс.

Балістичні ракети середньої дальності зазвичай призначені для завдання ядерних ударів на великі відстані по цілях, що знаходяться на відстані тисяч кілометрів. Дальність польоту РС-26 становить понад 5000 км, хоча ракета, яка вдарила по Україні з Астрахані, пролетіла лише близько 700 км.

Удар по Дніпру балістичною ракетою "Орешник": що відомо

Зранку 21 листопада ЗС РФ атакували житловий район Дніпра. В результаті атаки стало відомо про руйнування поруч з медичним центром, також отримали пошкодження кілька будинків, машин та гаражів. Того ж дня президент РФ Володимир Путін повідомив, що РФ під час атаки на місто випробувала новітню балістичну ракету "Орешник".

Пізніше в Пентагоні повідомили, що Росія створила балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на базі моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Там охарактеризували російський "Орешник" як "експериментальну балістичну ракету середньої дальності".

Ракета була створена з порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року. Залежно від кута, під яким вона запускається, ракета може пролетіти трохи більше ніж 3400 миль, а це робить її міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Пізніше в ГУР повідомили, що таких в арсеналі в противника може бути близько 10 штук. Володимир Путін зазначив, що ракета успішно пройшла випробування та буде використовуватися у бойових діях і далі. Він додав, що Москва має достатній запас таких ракет, готових до застосування, і вже ухвалено рішення про серійне виробництво.

Зазначимо, що нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив, чому ЗС РФ вдарили "Орешником" по Дніпру, а не по Києву. Він зазначив, що якби "Орешник" збили, то для Володимира Путіна це був би "крах".

Пізніше аналітик Олександр Кочетков розповів, що може і чого не може ракета, яка вдарила по Дніпру. Він зазначив, що "насправді немає ніякої міжконтинентальної ракети "Рубіж", а є "Орешник" у кількості декількох дослідних зразків.