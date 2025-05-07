"Возродили "Орешник" из-за беспрецедентных атак": в ЦПД рассказали о вероятности удара РФ

В России вспомнили о баллистическом вооружении средней дальности "Орешник", которым угрожают ударить по Украине на днях: после второго пуска, который был неудачным, ВС РФ могли решить эту проблему. Об угрозе применения ракеты "Орешник" украинцев будут предупреждать заранее.

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О вероятности такой атаки и о том, как будет реагировать Украина в случае угрозы, рассказал глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале 7 мая.

У него спросила журналистка в эфире телепрограммы о том, есть ли реальные угрозы применения врагом баллистической ракеты типа "Орешник", или это очередное "запугивание" от россиян.

"Начнем с того, что последний пуск "Орешника", второй, был неудачный: фактически, ракета не полетела. Это нужно постоянно держать в голове. И потом эта истерия пропагандистская, которую россияне делали раньше, сошла на нет", — ответил Коваленко.

По его словам, в России вспомнили об "Орешнике" только на фоне "беспрецедентных атак неизвестных дронов" по оборонно-промышленному комплексу, из-за чего враг переживает за проведение парада.

"Они сами придумали, что кто-то будет атаковать парад. Вот честно. Заявления Украины, что мы не можем гарантировать безопасность, не означают, что мы будем атаковать", — отметил глава ЦПД.

Андрей Коваленко добавил, что россияне сами могут совершать провокации в день парада — 9 мая.

"Россияне сами могут осуществить провокации во время парада. Те же спецслужбы, которые взрывали дома", — подчеркнул Коваленко.

В то же время глава ЦПД вспомнил о последнем пуске ракеты "Орешник", который был неудачным. По его словам, угрозы пока выглядят из-за этого "комичными", однако не исключено, что россияне могли что-то сделать, чтобы запустить "Орешник".

Будет ли Украина знать заранее о возможном применении "Орешника"

Также Андрей Коваленко рассказал, что украинцы будут иметь время, чтобы принять меры безопасности в случае таких действий со стороны России. Об этом будут предупреждать ресурсы, которые делали это еще во время прошлых угроз применения ракеты "Орешник".

"Нужно людям понимать одну простую вещь: Украина будет знать заранее, за много часов до пуска, что он планируется", — подчеркнул глава ЦПД.

Стоит отметить, что Международное разведывательное сообщество InformNapalm 7 мая также предупреждало о вероятности применения "Орешника" из-за провокаций во время парада в России.

Сам президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие ко Дню победы, которое вступит в действие с полуночи с 7 на 8 мая.